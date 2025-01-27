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"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК

"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК - 27.01.2025, ПРАЙМ

"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК

Новым генеральным директором Кольской горно-металлургической компании (КГМК, входит в группу компания "Норникель") назначен Роман Шаркий вместо Александра... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T23:31+0300

2025-01-27T23:31+0300

2025-01-27T23:32+0300

норникель

гмк

назначение

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Новым генеральным директором Кольской горно-металлургической компании (КГМК, входит в группу компания "Норникель") назначен Роман Шаркий вместо Александра Леонова, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно данным реестра, с 24 января текущего года генеральным директором Кольской ГМК значится Роман Шаркий. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора по производству – директора производственного департамента КГМК, говорится в корпоративном издании Kn51. Его предшественник, Александр Леонов, после объединения двух ключевых производственных площадок (Норильский и Кольский дивизионы) в Заполярный дивизион продолжил руководить Кольской ГМК. В сентябре прошло года в "Норникеле" отметили, что изменения в модель управления нужны для принятия оперативных решений и роста оперативной эффективности на фоне внешних вызовов. ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

https://1prime.ru/20250124/tekhnika-854421316.html

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норникель, гмк, назначение