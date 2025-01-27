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"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК - 27.01.2025, ПРАЙМ
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"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК
"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК
Новым генеральным директором Кольской горно-металлургической компании (КГМК, входит в группу компания "Норникель") назначен Роман Шаркий вместо Александра... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T23:31+0300
2025-01-27T23:32+0300
норникель
гмк
назначение
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Новым генеральным директором Кольской горно-металлургической компании (КГМК, входит в группу компания "Норникель") назначен Роман Шаркий вместо Александра Леонова, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно данным реестра, с 24 января текущего года генеральным директором Кольской ГМК значится Роман Шаркий. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора по производству – директора производственного департамента КГМК, говорится в корпоративном издании Kn51. Его предшественник, Александр Леонов, после объединения двух ключевых производственных площадок (Норильский и Кольский дивизионы) в Заполярный дивизион продолжил руководить Кольской ГМК. В сентябре прошло года в "Норникеле" отметили, что изменения в модель управления нужны для принятия оперативных решений и роста оперативной эффективности на фоне внешних вызовов. ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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норникель, гмк, назначение
Норникель, ГМК, назначение
23:31 27.01.2025 (обновлено: 23:32 27.01.2025)
 
"Норникель" назначил нового главу Кольской ГМК

ЕГРЮЛ: "Норникель" назначил нового генерального директора Кольской ГМК

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд "Норникеля" на Красноярском экономическом форуме 2019
Стенд Норникеля на Красноярском экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Новым генеральным директором Кольской горно-металлургической компании (КГМК, входит в группу компания "Норникель") назначен Роман Шаркий вместо Александра Леонова, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно данным реестра, с 24 января текущего года генеральным директором Кольской ГМК значится Роман Шаркий. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора по производству – директора производственного департамента КГМК, говорится в корпоративном издании Kn51.
Его предшественник, Александр Леонов, после объединения двух ключевых производственных площадок (Норильский и Кольский дивизионы) в Заполярный дивизион продолжил руководить Кольской ГМК. В сентябре прошло года в "Норникеле" отметили, что изменения в модель управления нужны для принятия оперативных решений и роста оперативной эффективности на фоне внешних вызовов.
Месторождение золота Савкинское в Забайкальском крае - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
"Норникель" и "Белаз" планируют запустить производство горной техники
24 января, 09:15
ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
 
НорникельГМКназначение
 
 
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