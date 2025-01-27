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Правкомиссия одобрила нулевой НДС при организации пассажироперевозок по ВСМ

Правкомиссия одобрила нулевой НДС при организации пассажироперевозок по ВСМ - 27.01.2025, ПРАЙМ

Правкомиссия одобрила нулевой НДС при организации пассажироперевозок по ВСМ

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила установление нулевого НДС до 2065 года при организации перевозки пассажиров по высокоскоростной... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T19:33+0300

2025-01-27T19:33+0300

2025-01-27T19:34+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила установление нулевого НДС до 2065 года при организации перевозки пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил РИА Новости источник. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект", - пояснил источник. Согласно тексту законопроекта, речь идет о нулевом НДС с 1 января 2028 года по 1 января 2065 года. Ранее Минфин РФ разработал проект о нулевом НДС для перевозок пассажиров и багажа по ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

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ндс, всм москва — санкт-петербург