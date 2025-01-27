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"Норникель" начал поставки премиального никеля в Китай - 27.01.2025, ПРАЙМ
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"Норникель" начал поставки премиального никеля в Китай
"Норникель" начал поставки премиального никеля в Китай - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Норникель" начал поставки премиального никеля в Китай
"Норникель" в 2024 году начал регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китае, сообщил старший вице-президент... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T13:07+0300
2025-01-27T13:16+0300
экономика
россия
норникель
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. "Норникель" в 2024 году начал регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китае, сообщил старший вице-президент – операционный директор компании Александр Попов."В прошлом году компания продолжила расширять продажи на новых рынках. Мы начали регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай", - приведены его слова в пресс-релизе компании по итогам производственной деятельности в 2024 году.Отмечается, что "Норникель" по итогам 2024 года сократил выплавку никеля по сравнению с предыдущим годом на 2%, до 205,067 тысячи тонн, палладия - увеличил на 3%, до 2,762 миллиона унций."По итогам 2024 года производство никеля снизилось на 2% до 205 тыс. тонн, которые были практически полностью произведены из собственного сырья (204,9 тыс. тонн), что было незначительно выше прогноза на год в объеме 196-204 тыс. тонн", - говорится в сообщении.Выплавка меди выросла на 2%, до 432 528 тонн, производство платины увеличилось на 0,5%, до 667 тысяч унций.
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россия, норникель
Экономика, РОССИЯ, Норникель
13:07 27.01.2025 (обновлено: 13:16 27.01.2025)
 
"Норникель" начал поставки премиального никеля в Китай

"Норникель" начал поставки премиального никеля для гальванического сектора КНР

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. "Норникель" в 2024 году начал регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китае, сообщил старший вице-президент – операционный директор компании Александр Попов.
"В прошлом году компания продолжила расширять продажи на новых рынках. Мы начали регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай", - приведены его слова в пресс-релизе компании по итогам производственной деятельности в 2024 году.
Отмечается, что "Норникель" по итогам 2024 года сократил выплавку никеля по сравнению с предыдущим годом на 2%, до 205,067 тысячи тонн, палладия - увеличил на 3%, до 2,762 миллиона унций.
"По итогам 2024 года производство никеля снизилось на 2% до 205 тыс. тонн, которые были практически полностью произведены из собственного сырья (204,9 тыс. тонн), что было незначительно выше прогноза на год в объеме 196-204 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Выплавка меди выросла на 2%, до 432 528 тонн, производство платины увеличилось на 0,5%, до 667 тысяч унций.
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