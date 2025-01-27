https://1prime.ru/20250127/novostroyki-854478642.html

В США выше прогноза выросли продажи новостроек

В США выше прогноза выросли продажи новостроек - 27.01.2025, ПРАЙМ

В США выше прогноза выросли продажи новостроек

Продажи новых домов в США в декабре поднялись на 3,6% по сравнению с пересмотренным значением ноября - до 698 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T18:19+0300

2025-01-27T18:19+0300

2025-01-27T18:19+0300

экономика

продажи

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в декабре поднялись на 3,6% по сравнению с пересмотренным значением ноября - до 698 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 670 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 664 тысячи, который был пересмотрен до 674 тысяч. По сравнению с декабрем 2023 года, когда продажи новых домов составляли 654 тысячи, показатель увеличился на 6,7%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.

https://1prime.ru/20250109/novostroyki-854092393.html

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продажи