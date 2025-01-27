https://1prime.ru/20250127/novostroyki-854478642.html
В США выше прогноза выросли продажи новостроек
В США выше прогноза выросли продажи новостроек - 27.01.2025, ПРАЙМ
В США выше прогноза выросли продажи новостроек
Продажи новых домов в США в декабре поднялись на 3,6% по сравнению с пересмотренным значением ноября - до 698 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T18:19+0300
2025-01-27T18:19+0300
2025-01-27T18:19+0300
экономика
продажи
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в декабре поднялись на 3,6% по сравнению с пересмотренным значением ноября - до 698 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 670 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 664 тысячи, который был пересмотрен до 674 тысяч. По сравнению с декабрем 2023 года, когда продажи новых домов составляли 654 тысячи, показатель увеличился на 6,7%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
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продажи
В США выше прогноза выросли продажи новостроек
Минторг: в декабре продажи новостроек в США выросли до 698 тыс - выше прогноза
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в декабре поднялись на 3,6% по сравнению с пересмотренным значением ноября - до 698 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 670 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 664 тысячи, который был пересмотрен до 674 тысяч.
По сравнению с декабрем 2023 года, когда продажи новых домов составляли 654 тысячи, показатель увеличился на 6,7%.
Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за год
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.