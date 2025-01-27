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ОАК готовит допэмиссию акций по закрытой подписке - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/oak-854469638.html
ОАК готовит допэмиссию акций по закрытой подписке
ОАК готовит допэмиссию акций по закрытой подписке - 27.01.2025, ПРАЙМ
ОАК готовит допэмиссию акций по закрытой подписке
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынесет на внеочередное собрание акционеров вопрос о дополнительной эмиссии 2,019 триллиона акций по закрытой... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:02+0300
2025-01-27T14:02+0300
экономика
оак
ростех
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынесет на внеочередное собрание акционеров вопрос о дополнительной эмиссии 2,019 триллиона акций по закрытой подписке номинальным объемом 545,1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании по итогам совета директоров. "Предложить общему собранию акционеров общества принять следующее решение: "Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 2 018 733 980 580 штук; номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,27 (Двадцать семь копеек) рублей каждая", - говорится в сообщении ОАК. По данным на сайте ОАК, сейчас уставный капитал корпорации состоит из 994,4 миллиарда акций номинальной стоимостью 0,27 рубля каждая. Согласно сообщению, допэмиссию планируется осуществить в два этапа. На первом этапе бумаги из допвыпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ОАК на дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении. Этим акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций допэмиссии, пропорционального количеству принадлежащих им бумаг. Акционеры, которые не воспользовались правом покупки причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от этой возможности на данном этапе. Далее, на втором этапе, целое число акций допэмиссии, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ОАК: госкорпорация "Ростех", РФ в лице Росимущества, госкорпорация "ВЭБ.РФ". "Цена размещения дополнительных акций или порядок её определения: цена, или порядок ее определения, будут установлены советом директоров ПАО "ОАК" не позднее начала размещения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО "ОАК", и/или неденежными средствами", - пишет ОАК в сообщении. Среди имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции, в том числе, указаны: земельный участок в Крыму в городе Судак, земельный участок в Москве и расположенные на нем здания и сооружения, самолеты Бе-200ЧС, Ил-76 МД и ряд авиадвигателей. Вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения допэмиссии вынесен на внеочередное собрание акционеров ОАК, которое пройдет в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней значится 27 февраля 2025 года. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
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оак, ростех, россия
Экономика, ОАК, Ростех, РОССИЯ
14:02 27.01.2025
 
ОАК готовит допэмиссию акций по закрытой подписке

ОАК готовит допэмиссию акций по закрытой подписке объемом 545,1 миллиарда рублей

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынесет на внеочередное собрание акционеров вопрос о дополнительной эмиссии 2,019 триллиона акций по закрытой подписке номинальным объемом 545,1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании по итогам совета директоров.
"Предложить общему собранию акционеров общества принять следующее решение: "Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 2 018 733 980 580 штук; номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,27 (Двадцать семь копеек) рублей каждая", - говорится в сообщении ОАК.
По данным на сайте ОАК, сейчас уставный капитал корпорации состоит из 994,4 миллиарда акций номинальной стоимостью 0,27 рубля каждая.
Согласно сообщению, допэмиссию планируется осуществить в два этапа. На первом этапе бумаги из допвыпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ОАК на дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении. Этим акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций допэмиссии, пропорционального количеству принадлежащих им бумаг.
Акционеры, которые не воспользовались правом покупки причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от этой возможности на данном этапе. Далее, на втором этапе, целое число акций допэмиссии, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ОАК: госкорпорация "Ростех", РФ в лице Росимущества, госкорпорация "ВЭБ.РФ".
"Цена размещения дополнительных акций или порядок её определения: цена, или порядок ее определения, будут установлены советом директоров ПАО "ОАК" не позднее начала размещения дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО "ОАК", и/или неденежными средствами", - пишет ОАК в сообщении.
Среди имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции, в том числе, указаны: земельный участок в Крыму в городе Судак, земельный участок в Москве и расположенные на нем здания и сооружения, самолеты Бе-200ЧС, Ил-76 МД и ряд авиадвигателей. Вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения допэмиссии вынесен на внеочередное собрание акционеров ОАК, которое пройдет в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней значится 27 февраля 2025 года.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
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