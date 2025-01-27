https://1prime.ru/20250127/obligatsii-854470642.html
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков - 27.01.2025, ПРАЙМ
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков
Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) планирует разместить биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:26+0300
2025-01-27T14:26+0300
2025-01-27T14:26+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) планирует разместить биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в пятницу, 24 января, собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серий 001Р-05 с фиксированным купоном и 001Р-06 с переменным купоном, ориентируя на объем размещения 500 миллионов рублей. Объем выпуска серии 001Р-05 составит 4,5 миллиарда рублей, серии 001Р-06 - 350 миллионов. Условия выпусков предусматривают выплату купонов раз в месяц. Ставка купонов по выпуску серии 001Р-05 составит 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых). Купон по выпуску серии 001Р-06 привязан к ключевой ставке Банка России плюс премия, которая установлена в размере 600 базисных пунктов. Выпуск серии 001Р-05 доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождение тестирования, серии 001Р-06 - только квалифицированными инвесторами. Техническая часть размещения облигаций ожидается 30 января. Агент размещения - Альфа-банк. ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
https://1prime.ru/20241007/spo-852022884.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) планирует разместить биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в пятницу, 24 января, собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серий 001Р-05 с фиксированным купоном и 001Р-06 с переменным купоном, ориентируя на объем размещения 500 миллионов рублей. Объем выпуска серии 001Р-05 составит 4,5 миллиарда рублей, серии 001Р-06 - 350 миллионов.
Условия выпусков предусматривают выплату купонов раз в месяц. Ставка купонов по выпуску серии 001Р-05 составит 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых). Купон по выпуску серии 001Р-06 привязан к ключевой ставке Банка России плюс премия, которая установлена в размере 600 базисных пунктов.
Выпуск серии 001Р-05 доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождение тестирования, серии 001Р-06 - только квалифицированными инвесторами.
Техническая часть размещения облигаций ожидается 30 января. Агент размещения - Альфа-банк.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
ТГК-14 в рамках SPO привлекла 1,5 миллиарда рублей