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ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков - 27.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250127/obligatsii-854470642.html
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков - 27.01.2025, ПРАЙМ
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков
Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) планирует разместить биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:26+0300
2025-01-27T14:26+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) планирует разместить биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в пятницу, 24 января, собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серий 001Р-05 с фиксированным купоном и 001Р-06 с переменным купоном, ориентируя на объем размещения 500 миллионов рублей. Объем выпуска серии 001Р-05 составит 4,5 миллиарда рублей, серии 001Р-06 - 350 миллионов. Условия выпусков предусматривают выплату купонов раз в месяц. Ставка купонов по выпуску серии 001Р-05 составит 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых). Купон по выпуску серии 001Р-06 привязан к ключевой ставке Банка России плюс премия, которая установлена в размере 600 базисных пунктов. Выпуск серии 001Р-05 доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождение тестирования, серии 001Р-06 - только квалифицированными инвесторами. Техническая часть размещения облигаций ожидается 30 января. Агент размещения - Альфа-банк. ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
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россия
Экономика, РОССИЯ
14:26 27.01.2025
 
ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков

ТГК-14 разместит биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) планирует разместить биржевые облигации двух выпусков на 4,85 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в пятницу, 24 января, собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серий 001Р-05 с фиксированным купоном и 001Р-06 с переменным купоном, ориентируя на объем размещения 500 миллионов рублей. Объем выпуска серии 001Р-05 составит 4,5 миллиарда рублей, серии 001Р-06 - 350 миллионов.
Условия выпусков предусматривают выплату купонов раз в месяц. Ставка купонов по выпуску серии 001Р-05 составит 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых). Купон по выпуску серии 001Р-06 привязан к ключевой ставке Банка России плюс премия, которая установлена в размере 600 базисных пунктов.
Выпуск серии 001Р-05 доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождение тестирования, серии 001Р-06 - только квалифицированными инвесторами.
Техническая часть размещения облигаций ожидается 30 января. Агент размещения - Альфа-банк.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
График - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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