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Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа - 27.01.2025, ПРАЙМ
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:00+0300
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2025-01-27T10:00+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД анклава."Перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП "Нецарим" в направлении города Газа и севера (сектора Газа - ред.)", - цитирует чиновника Agence France Press.Заявление о разрешении возвращения беженцев было сделано официальным представителем МИД Катара, Израиль согласился на это условие в обмен на освобождение трех израильских заложников. Неделю назад ХАМАС уже освободил четырех израильских женщин-солдат в рамках соглашения с Израилем.Данное соглашение о прекращении огня было достигнуто при помощи посредничества Катара, Египта и США и будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.
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палестина, хамас
Политика, ПАЛЕСТИНА, ХАМАС
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после прекращения огня
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД анклава.
"Перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП "Нецарим" в направлении города Газа и севера (сектора Газа - ред.)", - цитирует чиновника Agence France Press.
Заявление о разрешении возвращения беженцев было сделано официальным представителем МИД Катара, Израиль согласился на это условие в обмен на освобождение трех израильских заложников. Неделю назад ХАМАС уже освободил четырех израильских женщин-солдат в рамках соглашения с Израилем.
Данное соглашение о прекращении огня было достигнуто при помощи посредничества Катара, Египта и США и будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.
ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины