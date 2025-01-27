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Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа - 27.01.2025, ПРАЙМ
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:00+0300
2025-01-27T10:00+0300
политика
палестина
хамас
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД анклава."Перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП "Нецарим" в направлении города Газа и севера (сектора Газа - ред.)", - цитирует чиновника Agence France Press.Заявление о разрешении возвращения беженцев было сделано официальным представителем МИД Катара, Израиль согласился на это условие в обмен на освобождение трех израильских заложников. Неделю назад ХАМАС уже освободил четырех израильских женщин-солдат в рамках соглашения с Израилем.Данное соглашение о прекращении огня было достигнуто при помощи посредничества Катара, Египта и США и будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.
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палестина, хамас
Политика, ПАЛЕСТИНА, ХАМАС
10:00 27.01.2025
 
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после прекращения огня

© РИА Новости . Вячеслав Татаровский | Перейти в медиабанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Вячеслав Татаровский
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД анклава.
"Перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП "Нецарим" в направлении города Газа и севера (сектора Газа - ред.)", - цитирует чиновника Agence France Press.
Заявление о разрешении возвращения беженцев было сделано официальным представителем МИД Катара, Израиль согласился на это условие в обмен на освобождение трех израильских заложников. Неделю назад ХАМАС уже освободил четырех израильских женщин-солдат в рамках соглашения с Израилем.
Данное соглашение о прекращении огня было достигнуто при помощи посредничества Катара, Египта и США и будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.
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