https://1prime.ru/20250127/pensii-854463866.html

Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий

Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий - 27.01.2025, ПРАЙМ

Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T10:30+0300

2025-01-27T10:30+0300

2025-01-27T10:36+0300

экономика

россия

пенсии

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона пенсионеров, сообщается в официальном Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек", - указано в сообщении кабмина.

https://1prime.ru/20250126/pensii-854441495.html

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россия, пенсии, михаил мишустин