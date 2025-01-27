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Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий
Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий - 27.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:30+0300
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2025-01-27T10:36+0300
экономика
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона пенсионеров, сообщается в официальном Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек", - указано в сообщении кабмина.
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россия, пенсии, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Пенсии, Михаил Мишустин
Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий
Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона пенсионеров, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
"Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек", - указано в сообщении кабмина.
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