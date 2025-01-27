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21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году

21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году - 27.01.2025, ПРАЙМ

21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году

В 2024 году НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил 21,2 млрд рублей клиентам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Таким образом, общая сумма денежных | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T09:00+0300

2025-01-27T09:00+0300

2025-01-27T09:00+0300

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В 2024 году НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил 21,2 млрд рублей клиентам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Таким образом, общая сумма денежных средств, перечисленных пенсионерам с начала деятельности фонда, достигла 250 млрд руб.Ежемесячные выплаты в фонде получают 360 тыс. человек, что составляет 25% от общего количества российских граждан, которым выплачивается негосударственная пенсия (по данным Банка России на 01.10.2024).НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные и индивидуальные программы негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и программе долгосрочных сбережений. Фонд является участником систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц, сбережения клиентов Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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