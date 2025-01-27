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21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году - 27.01.2025, ПРАЙМ
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21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году
21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году - 27.01.2025, ПРАЙМ
21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году
В 2024 году НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил 21,2 млрд рублей клиентам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Таким образом, общая сумма денежных | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:00+0300
2025-01-27T09:00+0300
пресс-релизы
нпф благосостояние
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В 2024 году НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил 21,2 млрд рублей клиентам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Таким образом, общая сумма денежных средств, перечисленных пенсионерам с начала деятельности фонда, достигла 250 млрд руб.Ежемесячные выплаты в фонде получают 360 тыс. человек, что составляет 25% от общего количества российских граждан, которым выплачивается негосударственная пенсия (по данным Банка России на 01.10.2024).НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные и индивидуальные программы негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и программе долгосрочных сбережений. Фонд является участником систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц, сбережения клиентов Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
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пресс-релизы, нпф благосостояние
Пресс-релизы, НПФ Благосостояние
09:00 27.01.2025
21,2 млрд рублей выплатил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" пенсионерам в 2024 году

Общая сумма выплат с начала деятельности фонда составила 250 млрд рублей

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В 2024 году НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил 21,2 млрд рублей клиентам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Таким образом, общая сумма денежных средств, перечисленных пенсионерам с начала деятельности фонда, достигла 250 млрд руб.
Ежемесячные выплаты в фонде получают 360 тыс. человек, что составляет 25% от общего количества российских граждан, которым выплачивается негосударственная пенсия (по данным Банка России на 01.10.2024).
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные и индивидуальные программы негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и программе долгосрочных сбережений. Фонд является участником систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц, сбережения клиентов Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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