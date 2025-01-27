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"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода
Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба Федеральной... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:05+0300
2025-01-27T10:05+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов (рублей - ред.) незаконно полученного дохода", - говорится в сообщении. Уточняется, что АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям "русский язык", "история", "биология". В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. Согласно сообщению, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более двух миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний.
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россия, фас рф, просвещение
РОССИЯ, ФАС РФ, Просвещение
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода
ФАС: "Просвещение" должно перечислить в бюджет два миллиарда рублей доходов
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов (рублей - ред.) незаконно полученного дохода", - говорится в сообщении.
Уточняется, что АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям "русский язык", "история", "биология".
В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
Согласно сообщению, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более двух миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний.
ФАС возбудила дело на "Просвещение" из-за высоких цен на учебники