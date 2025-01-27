Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250127/prosveschenie-854463412.html
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода
Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба Федеральной... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:05+0300
2025-01-27T10:05+0300
россия
фас рф
просвещение
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов (рублей - ред.) незаконно полученного дохода", - говорится в сообщении. Уточняется, что АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям "русский язык", "история", "биология". В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. Согласно сообщению, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более двух миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний.
https://1prime.ru/20240826/tseny-851119334.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф, просвещение
РОССИЯ, ФАС РФ, Просвещение
10:05 27.01.2025
 
"Просвещение" обязали направить в бюджет часть незаконно полученного дохода

ФАС: "Просвещение" должно перечислить в бюджет два миллиарда рублей доходов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов (рублей - ред.) незаконно полученного дохода", - говорится в сообщении.
Уточняется, что АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям "русский язык", "история", "биология".
В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
Согласно сообщению, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более двух миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний.
Издательство Просвещение - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
ФАС возбудила дело на "Просвещение" из-за высоких цен на учебники
26 августа 2024, 10:06
 
РОССИЯФАС РФПросвещение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала