https://1prime.ru/20250127/protest-854474331.html
Посла Молдавии в России вызвали в МИД
Посла Молдавии в России вызвали в МИД - 27.01.2025, ПРАЙМ
Посла Молдавии в России вызвали в МИД
Молдавский посол в России Лилиан Дарий был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с призывом молдавской политической партии выслать... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:14+0300
2025-01-27T16:14+0300
2025-01-27T16:14+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Молдавский посол в России Лилиан Дарий был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с призывом молдавской политической партии выслать российского посла из Кишинева и ограничить деятельность российского посольства. Об этом сообщили в ведомстве."Двадцать седьмого января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий", - отмечается в заявлении.МИД России требует от молдавской стороны публично опровергнуть эти обвинения и соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в отношении защиты личности и свободы дипломатических агентов.МИД России также выразил протест в связи с публикацией конфиденциальной посольской ноты Российского посольства в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдовы о поставках газа. Россия рассматривает эти действия как недружественный акт, который подрывает доверие и надежность дипломатических отношений между Россией и Молдавией.
https://1prime.ru/20250124/modaviya-854437174.html
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россия, мид, молдавия
Политика, РОССИЯ, МИД, МОЛДАВИЯ
Посла Молдавии в России вызвали в МИД
МИД выразил протест послу Молдавии за призывы партии к высылке российского посла
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Молдавский посол в России Лилиан Дарий был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с призывом молдавской политической партии выслать российского посла из Кишинева и ограничить деятельность российского посольства. Об этом сообщили в ведомстве.
"Двадцать седьмого января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий", - отмечается в заявлении.
МИД России требует от молдавской стороны публично опровергнуть эти обвинения и соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в отношении защиты личности и свободы дипломатических агентов.
МИД России также выразил протест в связи с публикацией конфиденциальной посольской ноты Российского посольства в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдовы о поставках газа. Россия рассматривает эти действия как недружественный акт, который подрывает доверие и надежность дипломатических отношений между Россией и Молдавией.
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