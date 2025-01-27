https://1prime.ru/20250127/protesty-854469502.html
В Сербии участники протестов заблокировали крупнейшую транспортную развязку
В Сербии участники протестов заблокировали крупнейшую транспортную развязку - 27.01.2025, ПРАЙМ
В Сербии участники протестов заблокировали крупнейшую транспортную развязку
Участники протестов в Сербии блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T13:59+0300
2025-01-27T13:59+0300
2025-01-27T13:59+0300
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БЕЛГРАД, 27 янв - ПРАЙМ. Участники протестов в Сербии блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Участники массовых студенческих протестов, продолжающихся с ноября, призвали в социальных сетях к 24-часовой блокаде, которая совпала с праздником Сербской православной церкви, организованном в честь святого Саввы.Президент Александр Вучич в свою очередь ранее заявлял, что подобные протесты получают финансовую поддержку из-за рубежа, и их цель — свержение власти.Колонны с разных факультетов перекрыли движение на нескольких магистралях, полиция не вмешивалась. Протестующие выразили свои требования, включая опубликование полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, уголовное преследование виновных в обрушении на указанном вокзале, и освобождение задержанных на акциях протеста.
https://1prime.ru/20250126/nis-854456986.html
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сербия, протесты
Происшествия, СЕРБИЯ, протесты
В Сербии участники протестов заблокировали крупнейшую транспортную развязку
Протестующие в Сербии заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде
БЕЛГРАД, 27 янв - ПРАЙМ. Участники протестов в Сербии блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Участники массовых студенческих протестов, продолжающихся с ноября, призвали в социальных сетях к 24-часовой блокаде, которая совпала с праздником Сербской православной церкви, организованном в честь святого Саввы.
Президент Александр Вучич в свою очередь ранее заявлял, что подобные протесты получают финансовую поддержку из-за рубежа, и их цель — свержение власти.
Колонны с разных факультетов перекрыли движение на нескольких магистралях, полиция не вмешивалась. Протестующие выразили свои требования, включая опубликование полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, уголовное преследование виновных в обрушении на указанном вокзале, и освобождение задержанных на акциях протеста.
Вице-премьер Сербии сделал заявление в отношении "отъема" компании NIS у РФ