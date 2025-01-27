Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/psb-854475799.html
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации - 27.01.2025, ПРАЙМ
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль до конца текущего квартала, сообщил журналистам председатель ФСБ | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:59+0300
2025-01-27T16:59+0300
экономика
россия
промсвязьбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_ee5cb1427bfe6a5e1e02906bfd0ee94e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль до конца текущего квартала, сообщил журналистам председатель ФСБ Петр Фрадков. В начале декабря прошлого года банк сообщил, что сменит адрес юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний с Москвы на Ярославль. Отмечалось, что банк переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль. Для максимально комфортных условий переезда сотрудников и членов их семей в регионе планируется создать соответствующую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты. В понедельник Петр Фрадков встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. "Сейчас идет большая у нас работа по физическому воплощению той идеи, решение которой было принято в том числе президентом - о том, чтобы мы стали одной из компаний, которая зарегистрирована здесь, в Ярославской области", - сказал Фрадков. Он отметил, что разработана дорожная карта проекта, которая утверждена на уровне правительства РФ. Карта, по словам главы ПСБ, имеет "очень подробный и понятный график принятия тех или иных решений", но конкретные сроки он не назвал. "Сейчас мы должны юридически все оформить, это произойдет в ближайшее время", - сказал он. "Я думаю, что до конца этого квартала мы все сделаем", - ответил он на вопрос журналистов, когда ожидать смену прописки.
https://1prime.ru/20241226/isk-853875237.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_de75809353764d3f2066399b5b408a28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промсвязьбанк
Экономика, РОССИЯ, Промсвязьбанк
16:59 27.01.2025
 
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации

Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации на Ярославль

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль до конца текущего квартала, сообщил журналистам председатель ФСБ Петр Фрадков.
В начале декабря прошлого года банк сообщил, что сменит адрес юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний с Москвы на Ярославль. Отмечалось, что банк переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль. Для максимально комфортных условий переезда сотрудников и членов их семей в регионе планируется создать соответствующую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты.
В понедельник Петр Фрадков встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
"Сейчас идет большая у нас работа по физическому воплощению той идеи, решение которой было принято в том числе президентом - о том, чтобы мы стали одной из компаний, которая зарегистрирована здесь, в Ярославской области", - сказал Фрадков.
Он отметил, что разработана дорожная карта проекта, которая утверждена на уровне правительства РФ. Карта, по словам главы ПСБ, имеет "очень подробный и понятный график принятия тех или иных решений", но конкретные сроки он не назвал.
"Сейчас мы должны юридически все оформить, это произойдет в ближайшее время", - сказал он.
"Я думаю, что до конца этого квартала мы все сделаем", - ответил он на вопрос журналистов, когда ожидать смену прописки.
Судейский молоток
Промсвязьбанк отказался от иска к люксембургской Clearstream
26 декабря 2024, 10:40
 
ЭкономикаРОССИЯПромсвязьбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала