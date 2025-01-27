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Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации - 27.01.2025, ПРАЙМ
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль до конца текущего квартала, сообщил журналистам председатель ФСБ | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:59+0300
2025-01-27T16:59+0300
2025-01-27T16:59+0300
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль до конца текущего квартала, сообщил журналистам председатель ФСБ Петр Фрадков. В начале декабря прошлого года банк сообщил, что сменит адрес юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний с Москвы на Ярославль. Отмечалось, что банк переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль. Для максимально комфортных условий переезда сотрудников и членов их семей в регионе планируется создать соответствующую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты. В понедельник Петр Фрадков встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. "Сейчас идет большая у нас работа по физическому воплощению той идеи, решение которой было принято в том числе президентом - о том, чтобы мы стали одной из компаний, которая зарегистрирована здесь, в Ярославской области", - сказал Фрадков. Он отметил, что разработана дорожная карта проекта, которая утверждена на уровне правительства РФ. Карта, по словам главы ПСБ, имеет "очень подробный и понятный график принятия тех или иных решений", но конкретные сроки он не назвал. "Сейчас мы должны юридически все оформить, это произойдет в ближайшее время", - сказал он. "Я думаю, что до конца этого квартала мы все сделаем", - ответил он на вопрос журналистов, когда ожидать смену прописки.
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россия, промсвязьбанк
Экономика, РОССИЯ, Промсвязьбанк
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации
Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической регистрации на Ярославль
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует сменить адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль до конца текущего квартала, сообщил журналистам председатель ФСБ Петр Фрадков.
В начале декабря прошлого года банк сообщил, что сменит адрес юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний с Москвы на Ярославль. Отмечалось, что банк переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль. Для максимально комфортных условий переезда сотрудников и членов их семей в регионе планируется создать соответствующую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты.
В понедельник Петр Фрадков встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
"Сейчас идет большая у нас работа по физическому воплощению той идеи, решение которой было принято в том числе президентом - о том, чтобы мы стали одной из компаний, которая зарегистрирована здесь, в Ярославской области", - сказал Фрадков.
Он отметил, что разработана дорожная карта проекта, которая утверждена на уровне правительства РФ. Карта, по словам главы ПСБ, имеет "очень подробный и понятный график принятия тех или иных решений", но конкретные сроки он не назвал.
"Сейчас мы должны юридически все оформить, это произойдет в ближайшее время", - сказал он.
"Я думаю, что до конца этого квартала мы все сделаем", - ответил он на вопрос журналистов, когда ожидать смену прописки.
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