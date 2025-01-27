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Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом - 27.01.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддерживает сохранение исторической правды и борьбу против неонацистского реваншизма. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:39+0300
2025-01-27T12:39+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддерживает сохранение исторической правды и борьбу против неонацистского реваншизма."Хочу искренне поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы", - сказано в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля.Глава государства также надеется, что еврейская община России и организаторы мемориальных мероприятий продолжат свою работу в популяризации ценностей гуманизма, согласия и мира. Путин подчеркивает, что Россия настойчиво будет противодействовать попыткам переписать исторический и нравственный приговор, вынесенный нацистским преступникам и их пособникам.В заключении он отметил, что российские граждане являются наследниками поколения победителей и продолжат бороться за справедливость и уважение к памяти жертв Холокоста.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
12:39 27.01.2025
 
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом

Путин поблагодарил тех, кто остается приверженным сохранению исторической правды

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддерживает сохранение исторической правды и борьбу против неонацистского реваншизма.
"Хочу искренне поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы", - сказано в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства также надеется, что еврейская община России и организаторы мемориальных мероприятий продолжат свою работу в популяризации ценностей гуманизма, согласия и мира. Путин подчеркивает, что Россия настойчиво будет противодействовать попыткам переписать исторический и нравственный приговор, вынесенный нацистским преступникам и их пособникам.
В заключении он отметил, что российские граждане являются наследниками поколения победителей и продолжат бороться за справедливость и уважение к памяти жертв Холокоста.
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