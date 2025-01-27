https://1prime.ru/20250127/putin-854467614.html

Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом

Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом - 27.01.2025, ПРАЙМ

Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддерживает сохранение исторической правды и борьбу против неонацистского реваншизма. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T12:39+0300

2025-01-27T12:39+0300

2025-01-27T12:39+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддерживает сохранение исторической правды и борьбу против неонацистского реваншизма."Хочу искренне поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы", - сказано в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля.Глава государства также надеется, что еврейская община России и организаторы мемориальных мероприятий продолжат свою работу в популяризации ценностей гуманизма, согласия и мира. Путин подчеркивает, что Россия настойчиво будет противодействовать попыткам переписать исторический и нравственный приговор, вынесенный нацистским преступникам и их пособникам.В заключении он отметил, что российские граждане являются наследниками поколения победителей и продолжат бороться за справедливость и уважение к памяти жертв Холокоста.

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россия, владимир путин