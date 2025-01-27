https://1prime.ru/20250127/putin-854472955.html

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" - 27.01.2025, ПРАЙМ

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Глава государства Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T15:28+0300

2025-01-27T15:28+0300

2025-01-27T15:28+0300

россия

владимир путин

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КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда.Невский пятачок стал символом сопротивления и мужества советских воинов в битве за Ленинград. Во время церемонии Путин возложил букет красных роз и постоял перед памятником, поклонившись перед уходом.Бои на Невском пятачке продолжались 285 дней, и он служил плацдармом на восточном берегу Невы. Здесь сражался и отец президента Владимир Спиридонович Путин, который был тяжело ранен, но спасен своим товарищем. Историки до сих пор не могут установить точное количество потерь во время сражений на Невском пятачке, но оценивают число погибших от 50 тысяч до 250 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250127/putin-854467614.html

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россия, владимир путин