Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250127/putin-854472955.html
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" - 27.01.2025, ПРАЙМ
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"
Глава государства Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T15:28+0300
2025-01-27T15:28+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1b/854472803_0:265:2703:1785_1920x0_80_0_0_1cb918b2f25816a009fc7bf2e086d5db.jpg
КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда.Невский пятачок стал символом сопротивления и мужества советских воинов в битве за Ленинград. Во время церемонии Путин возложил букет красных роз и постоял перед памятником, поклонившись перед уходом.Бои на Невском пятачке продолжались 285 дней, и он служил плацдармом на восточном берегу Невы. Здесь сражался и отец президента Владимир Спиридонович Путин, который был тяжело ранен, но спасен своим товарищем. Историки до сих пор не могут установить точное количество потерь во время сражений на Невском пятачке, но оценивают число погибших от 50 тысяч до 250 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250127/putin-854467614.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1b/854472803_0:11:2703:2038_1920x0_80_0_0_0b8392519b0da6d800f1a24d9618ec5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
15:28 27.01.2025
 
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Путин в годовщину снятия блокады возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Президент Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда.
Невский пятачок стал символом сопротивления и мужества советских воинов в битве за Ленинград. Во время церемонии Путин возложил букет красных роз и постоял перед памятником, поклонившись перед уходом.
Бои на Невском пятачке продолжались 285 дней, и он служил плацдармом на восточном берегу Невы. Здесь сражался и отец президента Владимир Спиридонович Путин, который был тяжело ранен, но спасен своим товарищем. Историки до сих пор не могут установить точное количество потерь во время сражений на Невском пятачке, но оценивают число погибших от 50 тысяч до 250 тысяч человек.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
12:39
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала