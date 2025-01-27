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Путин заявил о снижении уровня бедности в России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Путин заявил о снижении уровня бедности в России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T18:09+0300
2025-01-27T18:51+0300
экономика
владимир путин
бедность
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне. Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей. "Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо", - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.
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владимир путин, бедность, россия
Экономика, Владимир Путин, бедность, РОССИЯ
18:09 27.01.2025 (обновлено: 18:51 27.01.2025)
 
Путин заявил о снижении уровня бедности в России

Путин отметил снижение уровня бедности в России: показатель удовлетворительный

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне.
Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей.
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13 января, 20:46
"Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо", - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.
 
ЭкономикаВладимир ПутинбедностьРОССИЯ
 
 
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