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Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Путин заявил о снижении уровня бедности в России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T18:09+0300
2025-01-27T18:09+0300
2025-01-27T18:51+0300
экономика
владимир путин
бедность
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне. Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей. "Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо", - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.
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владимир путин, бедность, россия
Экономика, Владимир Путин, бедность, РОССИЯ
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Путин отметил снижение уровня бедности в России: показатель удовлетворительный
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне.
Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей.
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"Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо", - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.