https://1prime.ru/20250127/razgovor-854469810.html

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - 27.01.2025, ПРАЙМ

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили важные вопросы двустороннего... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:11+0300

2025-01-27T14:11+0300

2025-01-27T14:11+0300

политика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной тематики."Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов", - сказано в сообщении агентства Белта.Согласно агентству, что российский лидер поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Кроме того, главы государств также обсудили график предстоящих контактов.Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, где Лукашенко одержал убедительную победу, набрав 86,82% голосов избирателей.

https://1prime.ru/20250127/putin-854463957.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко