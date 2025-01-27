https://1prime.ru/20250127/razgovor-854469810.html
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - 27.01.2025, ПРАЙМ
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили важные вопросы двустороннего... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:11+0300
2025-01-27T14:11+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной тематики."Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов", - сказано в сообщении агентства Белта.Согласно агентству, что российский лидер поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Кроме того, главы государств также обсудили график предстоящих контактов.Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, где Лукашенко одержал убедительную победу, набрав 86,82% голосов избирателей.
https://1prime.ru/20250127/putin-854463957.html
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Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко и Путин обсудили сотрудничество России и Белоруссии
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной тематики.
"Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов", - сказано в сообщении агентства Белта.
Согласно агентству, что российский лидер поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Кроме того, главы государств также обсудили график предстоящих контактов.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, где Лукашенко одержал убедительную победу, набрав 86,82% голосов избирателей.
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии