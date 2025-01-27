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В Госдуме отметили значимость процесса редомициляции для экономики России

В Госдуме отметили значимость процесса редомициляции для экономики России - 27.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме отметили значимость процесса редомициляции для экономики России

Процесс редомициляция российских компаний из недружественных стран в текущем году продолжит играть значимую роль для экономики РФ и будет верным решением для... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T11:19+0300

2025-01-27T11:19+0300

2025-01-27T11:19+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Процесс редомициляция российских компаний из недружественных стран в текущем году продолжит играть значимую роль для экономики РФ и будет верным решением для тех, кто стремится повысить свою конкурентоспособность, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поручил до апреля текущего года обеспечить возможность редомициляции российских бизнесов, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, если это затруднительно сделать по законам этих стран. "В 2025 году процесс редомициляции российских компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, продолжит играть значимую роль в формировании устойчивой экономической среды внутри России. Компании, решившие перевести свои активы в Россию, смогут воспользоваться рядом стратегических преимуществ, которые обеспечивают перспективы роста и укрепления их позиций на рынке", - сказал Гаврилов. Во-первых, по его словам, редомициляция дает компаниям возможность возобновить выплаты дивидендов, ранее заблокированные в силу санкционных ограничений. "Так, "кейсы" 2024 года, например переезд Fix Pric и других показали, что компании не только возобновили выплаты, но и смогли распределить спецдивиденды за пропущенные периоды с доходностью, достигавшей 15-20%. В 2025 году аналогичную тенденцию можно ожидать у компаний X5 и Ozon, что укрепит доверие инвесторов и повысит ликвидность их ценных бумаг на российском рынке", - считает депутат. Во-вторых, редомициляция позволяет получить доступ к государственным мерам поддержки, продолжил он. Компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САРах) на островах Октябрьский и Русский, получают льготы по налогообложению, доступ к кредитам ВЭБа и возможность участия в госзакупках. "Это создает очень удобные условия для снижения операционных издержек и увеличения инвестиций в развитие. Более того, законодательство России предусматривает прозрачный и упрощенный порядок регистрации компаний, что значительно сокращает административные барьеры", - подчеркнул Гаврилов. Третий важный аспект — это повышение инвестиционной привлекательности, отметил он. "Переезд в российскую юрисдикцию укрепляет доверие партнеров и инвесторов, поскольку демонстрирует способность компании адаптироваться к внешним вызовам. Дополнительным драйвером для роста становится возможность размещения акций на Московской бирже, что, как правило, привлекает новых инвесторов и способствует увеличению капитализации бизнеса", - полагает парламентарий. Наконец, российская правовая система ориентирована на снижение налоговой нагрузки и предотвращение двойного налогообложения, добавил он. "Редомициляция в 2025 году обещает стать стратегически верным решением для компаний, стремящихся повысить свою конкурентоспособность, восстановить доверие акционеров и получить доступ к выгодным условиям ведения бизнеса. Вместе с этим Россия укрепляет свою роль как надежной юрисдикции для развития крупных холдингов, что подтверждает долгосрочные перспективы данного тренда", - резюмировал Гаврилов.

https://1prime.ru/20241227/ozon-853904785.html

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