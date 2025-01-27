Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/rossijane-854461266.html
Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска
Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска - 27.01.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска
Россияне больше всего любят брать отпуск в июле, к тому же в 2025 году отпускные именно в этот месяц будут максимальны, говорится в исследовании SuperJob,... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T05:16+0300
2025-01-27T05:16+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854461266.jpg?1737944211
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Россияне больше всего любят брать отпуск в июле, к тому же в 2025 году отпускные именно в этот месяц будут максимальны, говорится в исследовании SuperJob, подготовленного для РИА Новости. В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "Россияне рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 31% респондентов назвали июль. В этом году идти в отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (22%) предпочитает август, каждый восьмой (12%) — сентябрь, каждый 11-й (9%) — июнь, а май и октябрь — по 5% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у россиян — март (менее 1% респондентов)", - показал опрос. Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы отправиться чуть больше представительниц прекрасного пола (11% против 8% мужчин). Чаще остальных выбирают июнь для отдыха россияне в возрасте от 35 до 45 лет (12%). Июль — самый популярный отпускной месяц у россиян, в это время чаще предпочитают отдыхать граждане в возрасте до 35 лет (34%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (28%). Отдых в бархатный сезон чаще выбирают россияне с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тысяч рублей (21%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей таких только 5%. Какими соображениями руководствуются экономически активные граждане, планируя отпуска? Каждый четвертый россиянин (26%) в первую очередь учитывает потребности и возможности членов семьи, для каждого седьмого (14%) важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для каждого восьмого (12%) — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, каждый 12-й (8%) берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
05:16 27.01.2025
 
Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска

SuperJob: россияне больше всего любят брать отпуск в июле

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Россияне больше всего любят брать отпуск в июле, к тому же в 2025 году отпускные именно в этот месяц будут максимальны, говорится в исследовании SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
"Россияне рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 31% респондентов назвали июль. В этом году идти в отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (22%) предпочитает август, каждый восьмой (12%) — сентябрь, каждый 11-й (9%) — июнь, а май и октябрь — по 5% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у россиян — март (менее 1% респондентов)", - показал опрос.
Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы отправиться чуть больше представительниц прекрасного пола (11% против 8% мужчин).
Чаще остальных выбирают июнь для отдыха россияне в возрасте от 35 до 45 лет (12%). Июль — самый популярный отпускной месяц у россиян, в это время чаще предпочитают отдыхать граждане в возрасте до 35 лет (34%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (28%).
Отдых в бархатный сезон чаще выбирают россияне с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тысяч рублей (21%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей таких только 5%.
Какими соображениями руководствуются экономически активные граждане, планируя отпуска? Каждый четвертый россиянин (26%) в первую очередь учитывает потребности и возможности членов семьи, для каждого седьмого (14%) важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для каждого восьмого (12%) — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, каждый 12-й (8%) берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала