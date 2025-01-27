https://1prime.ru/20250127/rossijane-854461266.html

Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска

Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска - 27.01.2025, ПРАЙМ

Россияне назвали самый популярный месяц для отпуска

Россияне больше всего любят брать отпуск в июле, к тому же в 2025 году отпускные именно в этот месяц будут максимальны, говорится в исследовании SuperJob,... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T05:16+0300

2025-01-27T05:16+0300

2025-01-27T05:16+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854461266.jpg?1737944211

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Россияне больше всего любят брать отпуск в июле, к тому же в 2025 году отпускные именно в этот месяц будут максимальны, говорится в исследовании SuperJob, подготовленного для РИА Новости. В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "Россияне рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 31% респондентов назвали июль. В этом году идти в отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (22%) предпочитает август, каждый восьмой (12%) — сентябрь, каждый 11-й (9%) — июнь, а май и октябрь — по 5% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у россиян — март (менее 1% респондентов)", - показал опрос. Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы отправиться чуть больше представительниц прекрасного пола (11% против 8% мужчин). Чаще остальных выбирают июнь для отдыха россияне в возрасте от 35 до 45 лет (12%). Июль — самый популярный отпускной месяц у россиян, в это время чаще предпочитают отдыхать граждане в возрасте до 35 лет (34%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (28%). Отдых в бархатный сезон чаще выбирают россияне с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тысяч рублей (21%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей таких только 5%. Какими соображениями руководствуются экономически активные граждане, планируя отпуска? Каждый четвертый россиянин (26%) в первую очередь учитывает потребности и возможности членов семьи, для каждого седьмого (14%) важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для каждого восьмого (12%) — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, каждый 12-й (8%) берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия