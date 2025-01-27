https://1prime.ru/20250127/rossiya-854467203.html

"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России

"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России - 27.01.2025, ПРАЙМ

"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России

Решение Польши не приглашать Россию на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме является отвратительным. Такое мнение в социальной сети Х... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T12:17+0300

2025-01-27T12:17+0300

2025-01-27T12:17+0300

политика

польша

запад

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Решение Польши не приглашать Россию на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме является отвратительным. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз."Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию "не допустили" к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно", — заметил Боуз.Мероприятия пройдут в понедельник и ожидается участие нескольких государственных делегаций, хотя Москва не была приглашена. Освенцим был освобожден Красной армией 27 января 1945 года и стал одним из символов Холокоста.Более 1,4 миллиона человек погибли в лагере, в том числе около 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте лагеря был открыт музей, а в 1979 году Освенцим был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://1prime.ru/20250124/otnosheniya-854424793.html

польша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, запад, россия, общество