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"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России
"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России - 27.01.2025, ПРАЙМ
"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России
Решение Польши не приглашать Россию на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме является отвратительным. Такое мнение в социальной сети Х... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:17+0300
2025-01-27T12:17+0300
политика
польша
запад
россия
общество
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Решение Польши не приглашать Россию на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме является отвратительным. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз."Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию "не допустили" к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно", — заметил Боуз.Мероприятия пройдут в понедельник и ожидается участие нескольких государственных делегаций, хотя Москва не была приглашена. Освенцим был освобожден Красной армией 27 января 1945 года и стал одним из символов Холокоста.Более 1,4 миллиона человек погибли в лагере, в том числе около 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте лагеря был открыт музей, а в 1979 году Освенцим был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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польша, запад, россия, общество
Политика, ПОЛЬША, ЗАПАД, РОССИЯ, Общество
12:17 27.01.2025
 
"На грань войны". На Западе обрушились на Польшу из-за решения по России

Журналист Боуз назвал отказ Польши пригласить Россию в Освенцим отвратительным

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Решение Польши не приглашать Россию на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме является отвратительным. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.
"Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию "не допустили" к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно", — заметил Боуз.
Мероприятия пройдут в понедельник и ожидается участие нескольких государственных делегаций, хотя Москва не была приглашена. Освенцим был освобожден Красной армией 27 января 1945 года и стал одним из символов Холокоста.
Более 1,4 миллиона человек погибли в лагере, в том числе около 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте лагеря был открыт музей, а в 1979 году Освенцим был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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"Ждем возможности". В Польше высказались о будущем в отношениях с Россией
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ПолитикаПОЛЬШАЗАПАДРОССИЯОбщество
 
 
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