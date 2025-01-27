https://1prime.ru/20250127/rubl-854402411.html

Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию

Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию - 27.01.2025, ПРАЙМ

Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию

Российской экономике для развития и стабильности необходим сильный стабильный рубль, рассказала агентству "Прайм" Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T03:03+0300

2025-01-27T03:03+0300

2025-01-27T03:03+0300

рынки

курсы валют

реальный эффективный курс рубля

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/17/841991708_0:72:1929:1157_1920x0_80_0_0_f78cf827d15f9b091b27787157473091.jpg

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Российской экономике для развития и стабильности необходим сильный стабильный рубль, рассказала агентству "Прайм" Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.По ее словам, для поддержки отечественных производителей в условиях внешних ограничений необходимы детали и оборудование, произведенное за рубежом и покупаемое за валюту.Без современных технологий и комплектующих производимые в России товары не выдержат конкуренции, по крайней мере, до возобновления независимого от зарубежных поставок полного производственного цикла.Слабый рубль увеличивает стоимость импортируемых товаров и разгоняет инфляцию. "Поэтому стоит с настороженностью относиться к сигналам о преимуществах слабого рубля", - предупреждает Фрумина.Проблема пополнения бюджета слабым рублем, по ее мнению, тоже неоднозначна.Технически для сведения баланса и покрытия расходов при недостаточном поступлении в казну налоговых и неналоговых доходов ослабление рубля возможно. И политика, направленная на обесценение национальной валюты при снижении стоимости нефтегазовых ресурсов, уже реализовывалась.Но решение текущих проблем не должно переходить в перманентную плоскость. “Волатильный рубль не интересен зарубежным партнерам, напротив, им нужна стабильная валюта, в которой можно осуществлять расчеты при переходе от однополярного мира”, - говорит экономист.К тому же при слабом рубле необходим пересмотр величины госрасходов и социальных выплат в сторону увеличения. Иначе достижение целей государственных программ и национальных проектов будет под вопросом.Как будет оценен рубль, зависит от задач, которые мы ставим, полагает Фрумина."Для решения текущих проблем возможна вариабельность, но, если нам нужна стабильная и суверенная экономика – обязателен сильный рубль", - заключила эксперт.

https://1prime.ru/20250121/dollar-854330465.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, курсы валют, реальный эффективный курс рубля