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Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию
Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию - 27.01.2025, ПРАЙМ
Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию
Российской экономике для развития и стабильности необходим сильный стабильный рубль, рассказала агентству "Прайм" Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T03:03+0300
2025-01-27T03:03+0300
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Российской экономике для развития и стабильности необходим сильный стабильный рубль, рассказала агентству "Прайм" Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.По ее словам, для поддержки отечественных производителей в условиях внешних ограничений необходимы детали и оборудование, произведенное за рубежом и покупаемое за валюту.Без современных технологий и комплектующих производимые в России товары не выдержат конкуренции, по крайней мере, до возобновления независимого от зарубежных поставок полного производственного цикла.Слабый рубль увеличивает стоимость импортируемых товаров и разгоняет инфляцию. "Поэтому стоит с настороженностью относиться к сигналам о преимуществах слабого рубля", - предупреждает Фрумина.Проблема пополнения бюджета слабым рублем, по ее мнению, тоже неоднозначна.Технически для сведения баланса и покрытия расходов при недостаточном поступлении в казну налоговых и неналоговых доходов ослабление рубля возможно. И политика, направленная на обесценение национальной валюты при снижении стоимости нефтегазовых ресурсов, уже реализовывалась.Но решение текущих проблем не должно переходить в перманентную плоскость. “Волатильный рубль не интересен зарубежным партнерам, напротив, им нужна стабильная валюта, в которой можно осуществлять расчеты при переходе от однополярного мира”, - говорит экономист.К тому же при слабом рубле необходим пересмотр величины госрасходов и социальных выплат в сторону увеличения. Иначе достижение целей государственных программ и национальных проектов будет под вопросом.Как будет оценен рубль, зависит от задач, которые мы ставим, полагает Фрумина."Для решения текущих проблем возможна вариабельность, но, если нам нужна стабильная и суверенная экономика – обязателен сильный рубль", - заключила эксперт.
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рынки, курсы валют, реальный эффективный курс рубля
Рынки, Курсы валют, реальный эффективный курс рубля
03:03 27.01.2025
 
Финансист объяснила, какой курс рубля разгоняет инфляцию

Финансист Фрумина: России и ее партнерам нужен сильный стабильный рубль

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Российской экономике для развития и стабильности необходим сильный стабильный рубль, рассказала агентству "Прайм" Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее словам, для поддержки отечественных производителей в условиях внешних ограничений необходимы детали и оборудование, произведенное за рубежом и покупаемое за валюту.
Без современных технологий и комплектующих производимые в России товары не выдержат конкуренции, по крайней мере, до возобновления независимого от зарубежных поставок полного производственного цикла.
Слабый рубль увеличивает стоимость импортируемых товаров и разгоняет инфляцию. "Поэтому стоит с настороженностью относиться к сигналам о преимуществах слабого рубля", - предупреждает Фрумина.
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Проблема пополнения бюджета слабым рублем, по ее мнению, тоже неоднозначна.
Технически для сведения баланса и покрытия расходов при недостаточном поступлении в казну налоговых и неналоговых доходов ослабление рубля возможно. И политика, направленная на обесценение национальной валюты при снижении стоимости нефтегазовых ресурсов, уже реализовывалась.
Но решение текущих проблем не должно переходить в перманентную плоскость. “Волатильный рубль не интересен зарубежным партнерам, напротив, им нужна стабильная валюта, в которой можно осуществлять расчеты при переходе от однополярного мира”, - говорит экономист.
К тому же при слабом рубле необходим пересмотр величины госрасходов и социальных выплат в сторону увеличения. Иначе достижение целей государственных программ и национальных проектов будет под вопросом.
Как будет оценен рубль, зависит от задач, которые мы ставим, полагает Фрумина.
"Для решения текущих проблем возможна вариабельность, но, если нам нужна стабильная и суверенная экономика – обязателен сильный рубль", - заключила эксперт.
 
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