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Рубль растет к юаню, обновляя максимумы с октября - 27.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250127/rubl-854477642.html
Рубль растет к юаню, обновляя максимумы с октября
Рубль растет к юаню, обновляя максимумы с октября - 27.01.2025, ПРАЙМ
Рубль растет к юаню, обновляя максимумы с октября
Курс рубля против юаня в понедельник на Московской бирже растет, обновляя максимумы с октября ниже ключевой отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:48+0300
2025-01-27T17:48+0300
экономика
рубль
юань
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в понедельник на Московской бирже растет, обновляя максимумы с октября ниже ключевой отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск снижался на 7 копеек, до 13,40 рубля. Снижение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,29-13,56 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 122,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,44 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,421 против 7,251 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,3%. На форексе доллар торгуется по 97,55 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ Рубль в понедельник преимущественно повышается против юаня на Мосбирже – вторую сессию подряд. Выплата экспортерами налогов и дивидендов толкает их к активизации конвертации валюты, что поддерживает курс рубля. "Сегодня и завтра пик налоговых платежей экспортеров, на фоне которого китайская валюта впервые с начала октября уходила немного ниже 13,3 рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка находится на рекордно-низком уровне -0,55% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,48% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.35 мск снижалась на 0,4%, до 77,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,3%, до 107,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Для российской валюты одной из самых очевидных прямых причин для укрепления сейчас являются продажи валюты экспортерами под выплаты основных налогов, считают аналитики Райффайзенбанка. "Однако, мы также видим и ряд других факторов. Эффект от санкций на нефтегазовый сектор оказался не столь сильным в моменте. Дисконт Urals к Brent даже немного сузился... Текущее укрепление рубля вполне может быть последствием адаптации к санкциям на банковский сектор, которые были введены в ноябре прошлого года (репатриация валютной выручки начала восстанавливаться)", - полагают в банке. Также аналитики Райффайзенбанка отмечают, что январь и февраль – сезонно позитивные для рубля месяцы: спрос на валюту со стороны импортеров традиционно низкий, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Впрочем, после уплаты налогов дополнительное предложение иностранной валюты может исчезнуть, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В результате юань может перейти к восстановлению с ближайшей целью в область 13,65–13,68 рубля", оценивает он.
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рубль, юань
Экономика, рубль, юань
17:48 27.01.2025
 
Рубль растет к юаню, обновляя максимумы с октября

Мосбиржа: рубль растет против юаня, обновляя максимумы с октября

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в понедельник на Московской бирже растет, обновляя максимумы с октября ниже ключевой отметки 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск снижался на 7 копеек, до 13,40 рубля. Снижение составило 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,29-13,56 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 122,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,44 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,421 против 7,251 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,3%. На форексе доллар торгуется по 97,55 рубля.
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
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25 января, 03:03
РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ
Рубль в понедельник преимущественно повышается против юаня на Мосбирже – вторую сессию подряд. Выплата экспортерами налогов и дивидендов толкает их к активизации конвертации валюты, что поддерживает курс рубля.
"Сегодня и завтра пик налоговых платежей экспортеров, на фоне которого китайская валюта впервые с начала октября уходила немного ниже 13,3 рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка находится на рекордно-низком уровне -0,55% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,48% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.35 мск снижалась на 0,4%, до 77,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,3%, до 107,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Для российской валюты одной из самых очевидных прямых причин для укрепления сейчас являются продажи валюты экспортерами под выплаты основных налогов, считают аналитики Райффайзенбанка.
"Однако, мы также видим и ряд других факторов. Эффект от санкций на нефтегазовый сектор оказался не столь сильным в моменте. Дисконт Urals к Brent даже немного сузился... Текущее укрепление рубля вполне может быть последствием адаптации к санкциям на банковский сектор, которые были введены в ноябре прошлого года (репатриация валютной выручки начала восстанавливаться)", - полагают в банке.
Также аналитики Райффайзенбанка отмечают, что январь и февраль – сезонно позитивные для рубля месяцы: спрос на валюту со стороны импортеров традиционно низкий, что оказывает рублю дополнительную поддержку.
Впрочем, после уплаты налогов дополнительное предложение иностранной валюты может исчезнуть, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"В результате юань может перейти к восстановлению с ближайшей целью в область 13,65–13,68 рубля", оценивает он.
 
Экономикарубльюань
 
 
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