Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Благоприятная конфигурация - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/rynok-854461450.html
Благоприятная конфигурация
Благоприятная конфигурация - 27.01.2025, ПРАЙМ
Благоприятная конфигурация
Инвесторы не решаются на штурм 3000 п. по индексу МосБиржи, который в пятницу тем не менее повысился на 0,75% до 2947,94 п. Индекс РТС прибавил 1,60%,... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T08:54+0300
2025-01-27T08:54+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854461450.jpg?1737957268
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Инвесторы не решаются на штурм 3000 п. по индексу МосБиржи, который в пятницу тем не менее повысился на 0,75% до 2947,94 п. Индекс РТС прибавил 1,60%, повысившись до 945,07 п. на фоне укрепления рубля. За прошедшую неделю индексы показали рост на 0,08% и на 4,31% соответственно. В сегменте суверенного долга продолжается консолидация, индекс RGBI опустился за неделю на 0,25%.Относительно слабая динамика ОФЗ объясняется в целом умеренным снижением котировок облигаций на дальнем отрезке кривой доходности. За прошедшую неделю облигации сроком погашения 10 лет прибавили в доходности 16 б. п., в то время как доходность двухлетних облигаций снизилась на 11 б. п. Тем не менее это благоприятная динамика для фондового рынка в целом, так как снижение доходности облигаций на ближнем отрезке кривой доходности отражает невысокие опасения (если не их отсутствие) перед возможным повышением ключевой ставки Банка России на заседании в феврале. Кроме того, продолжила сокращаться инверсия кривой доходности на фоне снижения за прошедшую неделю спреда доходности двухлетних и десятилетних облигаций до 220 б. п. с 247 в конце предыдущей недели. В перспективе такая динамика позволяет надеяться на выравнивание кривой доходности ОФЗ уже в ближайшие недели, что, в свою очередь, может поддержать восстановление на рынке акций.Еще одним фактором поддержки для фондового рынка может стать динамика нефтяных котировок. Хотя на прошлой неделе котировки Brent снизились примерно на 2,9% в рамках консолидации после роста в предыдущие четыре недели, баланс рисков сохраняется в пользу более высоких цен на нефть. Котировки Brent достигли поддержки в области линии 10-дневного скользящего среднего. Следующим уровнем поддержки выступают линии 20-дневного и 50-дневного скользящих средних, которые проходят в области немногим выше 76 долларов за баррель Brent. В принципе котировки Brent могут вернуться на траекторию роста уже на этой неделе, а недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые выйдут в среду, могут предоставить необходимый импульс к возобновлению повышательной динамики на рынке нефти.На российском рынке акций на этой неделе внимание инвесторов привлекут данные от Росстата по инфляции цен производителей, которые будут опубликованы в среду вечером. Любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. На данном этапе индекс МосБиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше, в направлении уровня 3000 п. по индексу МосБиржи, который, если не устоит, откроет возможность для роста в область 3100-3200 п. по индексу МосБиржи.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:54 27.01.2025
 

Благоприятная конфигурация

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
Все материалы
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Инвесторы не решаются на штурм 3000 п. по индексу МосБиржи, который в пятницу тем не менее повысился на 0,75% до 2947,94 п. Индекс РТС прибавил 1,60%, повысившись до 945,07 п. на фоне укрепления рубля. За прошедшую неделю индексы показали рост на 0,08% и на 4,31% соответственно. В сегменте суверенного долга продолжается консолидация, индекс RGBI опустился за неделю на 0,25%.
Относительно слабая динамика ОФЗ объясняется в целом умеренным снижением котировок облигаций на дальнем отрезке кривой доходности. За прошедшую неделю облигации сроком погашения 10 лет прибавили в доходности 16 б. п., в то время как доходность двухлетних облигаций снизилась на 11 б. п. Тем не менее это благоприятная динамика для фондового рынка в целом, так как снижение доходности облигаций на ближнем отрезке кривой доходности отражает невысокие опасения (если не их отсутствие) перед возможным повышением ключевой ставки Банка России на заседании в феврале. Кроме того, продолжила сокращаться инверсия кривой доходности на фоне снижения за прошедшую неделю спреда доходности двухлетних и десятилетних облигаций до 220 б. п. с 247 в конце предыдущей недели. В перспективе такая динамика позволяет надеяться на выравнивание кривой доходности ОФЗ уже в ближайшие недели, что, в свою очередь, может поддержать восстановление на рынке акций.
Еще одним фактором поддержки для фондового рынка может стать динамика нефтяных котировок. Хотя на прошлой неделе котировки Brent снизились примерно на 2,9% в рамках консолидации после роста в предыдущие четыре недели, баланс рисков сохраняется в пользу более высоких цен на нефть. Котировки Brent достигли поддержки в области линии 10-дневного скользящего среднего. Следующим уровнем поддержки выступают линии 20-дневного и 50-дневного скользящих средних, которые проходят в области немногим выше 76 долларов за баррель Brent. В принципе котировки Brent могут вернуться на траекторию роста уже на этой неделе, а недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые выйдут в среду, могут предоставить необходимый импульс к возобновлению повышательной динамики на рынке нефти.
На российском рынке акций на этой неделе внимание инвесторов привлекут данные от Росстата по инфляции цен производителей, которые будут опубликованы в среду вечером. Любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. На данном этапе индекс МосБиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше, в направлении уровня 3000 п. по индексу МосБиржи, который, если не устоит, откроет возможность для роста в область 3100-3200 п. по индексу МосБиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала