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Благоприятная конфигурация

Благоприятная конфигурация - 27.01.2025, ПРАЙМ

Благоприятная конфигурация

Инвесторы не решаются на штурм 3000 п. по индексу МосБиржи, который в пятницу тем не менее повысился на 0,75% до 2947,94 п. Индекс РТС прибавил 1,60%,... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T08:54+0300

2025-01-27T08:54+0300

2025-01-27T08:54+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Инвесторы не решаются на штурм 3000 п. по индексу МосБиржи, который в пятницу тем не менее повысился на 0,75% до 2947,94 п. Индекс РТС прибавил 1,60%, повысившись до 945,07 п. на фоне укрепления рубля. За прошедшую неделю индексы показали рост на 0,08% и на 4,31% соответственно. В сегменте суверенного долга продолжается консолидация, индекс RGBI опустился за неделю на 0,25%.Относительно слабая динамика ОФЗ объясняется в целом умеренным снижением котировок облигаций на дальнем отрезке кривой доходности. За прошедшую неделю облигации сроком погашения 10 лет прибавили в доходности 16 б. п., в то время как доходность двухлетних облигаций снизилась на 11 б. п. Тем не менее это благоприятная динамика для фондового рынка в целом, так как снижение доходности облигаций на ближнем отрезке кривой доходности отражает невысокие опасения (если не их отсутствие) перед возможным повышением ключевой ставки Банка России на заседании в феврале. Кроме того, продолжила сокращаться инверсия кривой доходности на фоне снижения за прошедшую неделю спреда доходности двухлетних и десятилетних облигаций до 220 б. п. с 247 в конце предыдущей недели. В перспективе такая динамика позволяет надеяться на выравнивание кривой доходности ОФЗ уже в ближайшие недели, что, в свою очередь, может поддержать восстановление на рынке акций.Еще одним фактором поддержки для фондового рынка может стать динамика нефтяных котировок. Хотя на прошлой неделе котировки Brent снизились примерно на 2,9% в рамках консолидации после роста в предыдущие четыре недели, баланс рисков сохраняется в пользу более высоких цен на нефть. Котировки Brent достигли поддержки в области линии 10-дневного скользящего среднего. Следующим уровнем поддержки выступают линии 20-дневного и 50-дневного скользящих средних, которые проходят в области немногим выше 76 долларов за баррель Brent. В принципе котировки Brent могут вернуться на траекторию роста уже на этой неделе, а недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые выйдут в среду, могут предоставить необходимый импульс к возобновлению повышательной динамики на рынке нефти.На российском рынке акций на этой неделе внимание инвесторов привлекут данные от Росстата по инфляции цен производителей, которые будут опубликованы в среду вечером. Любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. На данном этапе индекс МосБиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше, в направлении уровня 3000 п. по индексу МосБиржи, который, если не устоит, откроет возможность для роста в область 3100-3200 п. по индексу МосБиржи.

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2025

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков