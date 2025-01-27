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Россия и США: рынки в ожидании

Россия и США: рынки в ожидании - 27.01.2025, ПРАЙМ

Россия и США: рынки в ожидании

В пятницу, 24 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,93%, до 100,27 руб., евро/рубль - на 0,14%, до... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T08:55+0300

2025-01-27T08:55+0300

2025-01-27T08:55+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В пятницу, 24 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,93%, до 100,27 руб., евро/рубль - на 0,14%, до 104,88 руб., юань/рубль - на 0,66%, до 13,46 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар - 98,2636 руб., евро - 103,187 руб. Рубль показал укрепление в преддверии налогового периода - компании-экспортеры готовятся к крупным налоговым выплатам, которые состоятся 28 января. В этот день будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Примечательно заявление Путина о готовности к сотрудничеству с США, особенно в контексте нефтяного рынка. Он подчеркнул, что Россия и США являются крупнейшими производителями и потребителями нефти, поэтому обеим странам невыгодны как слишком низкие, так и слишком высокие цены на нефть. Это важное замечание для понимания возможной координации действий на глобальном нефтяном рынке. Также положительное влияние на курсы валют и фондовый рынок оказывают ожидания встречи Путина с Трампом. О том, насколько хорошо смогут поладить президенты или, по крайней мере, понять друг друга, мы узнаем в ближайшее время. На нефтяном рынке торги в пятницу закрылись в положительной области. Баррель Brent подорожал на 0,69%, до $78,43. Рынок находится под давлением после недавнего заявления Дональда Трампа о его намерении обратиться к ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть. Он особенно подчеркнул необходимость обращения к Саудовской Аравии по этому вопросу, связывая высокие цены на нефть с текущей геополитической ситуацией. В понедельник, 27 января, на торгах в Азии Brent стоит $77,02, теряя примерно 2%. В начале торговой сессии наблюдается комплексное снижение цен на нефть параллельно с падением индексов, криптовалюты и других рисковых активов. Основное давление на нефтяные котировки оказало заявление президента США Дональда Трампа, призвавшего ОПЕК+ снизить цены на нефть. Трамп подчеркнул, что снижение цен может стать инструментом воздействия на финансовое положение России и способствовать завершению конфликта в Украине. По его словам, конфликт может быстро закончиться, если ОПЕК перестанет получать такую высокую прибыль и снизит цены на нефть. Однако ОПЕК+ пока не отреагировала на этот призыв, при этом делегаты организации указывают на существующий план по увеличению добычи нефти с апреля. Дополнительную напряженность внес конфликт между США и Колумбией, начавшийся после отказа Колумбии принять два американских военных самолета с депортированными мигрантами. Трамп ввел 25-процентную пошлину на все колумбийские товары, поступающие в США, с возможностью повышения до 50% в течение недели. Это вызвало особое беспокойство, учитывая, что Колумбия является ключевым торговым партнером США и важным поставщиком нефти. Ситуация несколько стабилизировалась после того, как Белый дом объявил о достижении соглашения с Колумбией, согласно которому страна приняла все условия президента Трампа, включая безусловное принятие всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращаемых из США. Однако общая неопределенность на рынке сохраняется, что отражается в синхронном падении различных классов активов. Такая корреляция указывает на более глубокие причины рыночной коррекции, связанные с общим снижением аппетита к риску и возможными опасениями относительно глобального экономического роста. По техническому анализу поддержка находится на уровне $75,50. Отскока не наблюдается, значит, пока покупатели боятся выкупать подешевевшую нефть. Пара доллар/рубль вернулась к уровню 100 руб. на фоне налогового периода. Пока по рублю нечего сказать. Он находится в уязвимой позиции и в любое время может быстро вернуться к уровню 102,40 руб. из-за падения нефтяных котировок и завершения налогового периода. Индекс Мосбиржи (IMOEX2) вырос на 0,01%, до 2953,65 п., индекс РТС - на 1,60%, до 945,07 п. Торги прошли спокойно, без сюрпризов. 27 января торги на Московской бирже стартовали в 6:50 МСК впервые с февраля 2022 г. Несмотря на снижение нефтяных котировок, индекс торгуется в небольшом плюсе.Рынок игнорирует внешние факторы, сосредоточившись на скорой встрече Трампа и Путина. Индекс продвигается вверх очень тяжело. Создается ощущение, что не все верят в продолжающееся ралли с 17 декабря 2024. По ценовой модели целевая область находится на отметке 3020 п. Поддержка остается на отметке 2900 п. 26 января пара BTC/USDT снизилась на 2,03%, до $102620. За неделю рост составил 1,27%. Покупатели растеряли большую часть прибыли перед закрытием торгов в воскресенье. Это связано с обвалом рисковых активов на азиатской сессии. Трамп не только решает вопросы в криптоотрасли, но и принимает политические решения, связанные с мигрантами и ценами на нефть, что больно бьет по рисковым активам. Сегодня падением открылись индекс S&P500, нефть, "австралиец", золото и другие активы. Инвесторы побежали в доллар и американские облигации. Обратите внимание, что трейдеры не выбрали золото и BTC. Курс биткоина снизился до $100227 - достигнута поддержка, но неизвестно, как откроются торги в Европе. Если день не закроется в районе $105000, то ценовая модель "двойная вершина" на дневном таймфрейме проявит себя с новой силой.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков