17-часовой торговый день

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу закрылся в плюсе, а за неделю по нулям — те же 2950 п. Вероятность прорыва бенчмарка к 3000 п. сохраняется высокой на фоне ожиданий переговоров глав России и США.С понедельника возобновились утренние торги, прерванные три года назад. Теперь торговать акциями на Мосбирже можно будет 17 часов в сутки – с 06:50 МСК до 23:50.Сильнее рынка в пятницу — акции девелопера ПИК (+4,4%). Бумаги за месяц сделали +100%, такой фееричный рост вызван как ожиданиями завершения цикла подъема ставки ЦБ, так и большим количеством шортов — спекулянтам пришлось их экстренно ликвидировать. Курс взлетал выше 740 руб., столь масштабный скачок повышает риски резкой коррекции — техническая перекупленность очень высокая.Рубль после ослабления в четверг уже в пятницу возобновил рост и обновил максимумы 2025 г. Доллар слетел к 98,2, евро до 103,2, юань был у 13,42. Скорее всего, где-то здесь падение инвалют и завершится — налоговый период подходит к концу, а глобальный доллар США уже в отскоке. В целом январь для рубля оказался удачным: с начала года нацвалюта в плюсе на 3%, а с пика месяца все +5%. Кто ставил на девальвацию, очевидно, просчитались и прогадали, а наши оценки подтвердились.
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу закрылся в плюсе, а за неделю по нулям — те же 2950 п. Вероятность прорыва бенчмарка к 3000 п. сохраняется высокой на фоне ожиданий переговоров глав России и США.
С понедельника возобновились утренние торги, прерванные три года назад. Теперь торговать акциями на Мосбирже можно будет 17 часов в сутки – с 06:50 МСК до 23:50.
Сильнее рынка в пятницу — акции девелопера ПИК (+4,4%). Бумаги за месяц сделали +100%, такой фееричный рост вызван как ожиданиями завершения цикла подъема ставки ЦБ, так и большим количеством шортов — спекулянтам пришлось их экстренно ликвидировать. Курс взлетал выше 740 руб., столь масштабный скачок повышает риски резкой коррекции — техническая перекупленность очень высокая.
Рубль после ослабления в четверг уже в пятницу возобновил рост и обновил максимумы 2025 г. Доллар слетел к 98,2, евро до 103,2, юань был у 13,42. Скорее всего, где-то здесь падение инвалют и завершится — налоговый период подходит к концу, а глобальный доллар США уже в отскоке. В целом январь для рубля оказался удачным: с начала года нацвалюта в плюсе на 3%, а с пика месяца все +5%. Кто ставил на девальвацию, очевидно, просчитались и прогадали, а наши оценки подтвердились.
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