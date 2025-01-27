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Продавцы биткоина испытывают биткоин и инвесторов на прочность - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/rynok-854465283.html
Продавцы биткоина испытывают биткоин и инвесторов на прочность
Продавцы биткоина испытывают биткоин и инвесторов на прочность - 27.01.2025, ПРАЙМ
Продавцы биткоина испытывают биткоин и инвесторов на прочность
Вчера биткоин потерял к доллару 2,03% своей стоимости, снизившись до отметки $102620. При этом по итогам прошедшей недели рост первой криптовалюты составил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:06+0300
2025-01-27T11:06+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Вчера биткоин потерял к доллару 2,03% своей стоимости, снизившись до отметки $102620. При этом по итогам прошедшей недели рост первой криптовалюты составил 1,27%. Покупатели растеряли большую часть прибыли перед закрытием торгов в воскресенье. Это связано с обвалом рисковых активов на азиатской сессии.Основное давление на рынки оказало заявление президента США Дональда Трампа, призвавшего ОПЕК+ снизить цены на нефть, а также напряженность внес конфликт между США и Колумбией, который начался после отказа Колумбии принять два американских военных самолета с депортированными мигрантами. Трамп ввел 25-процентную пошлину на все колумбийские товары, поступающие в США, с возможностью повышения до 50% в течение недели.Ситуация несколько стабилизировалась после того, как Белый дом объявил о достижении соглашения с Колумбией, согласно которому страна приняла все условия президента Трампа, включая безусловное принятие всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращаемых из США. Однако общая неопределенность на рынке сохраняется, что отражается в синхронном падении различных классов активов.Такая корреляция указывает на более глубокие причины рыночной коррекции, связанные с общим снижением аппетита к риску и возможными опасениями относительно глобального экономического роста.Трамп не только решает вопросы для криптоотрасли, но и принимает политические решения, что больно бьет по рисковым активам. В понедельник утром заметное снижение демонстрируют индекс S&amp;P 500, австралийский доллар, нефть, золото и другие биржевые активы. Участники рынка, как видим, решили переждать и минимизировать риски, выбрав доллар и американские облигации, а не биткоин и золото.Курс биткоина снизился до $99204. Если инвесторы сегодня не смогут преодолеть отметку $105000, то с высокой вероятностью давление на биткоин продолжится. По оценкам BitRiver, целью падения станет уровень $90000. Ключевое событие недели – заседание ФРС США и выступление Пауэлла, поэтому до 29 января продавцы могут потрепать нервы покупателям.
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2025
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
11:06 27.01.2025
 

Продавцы биткоина испытывают биткоин и инвесторов на прочность

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Вчера биткоин потерял к доллару 2,03% своей стоимости, снизившись до отметки $102620. При этом по итогам прошедшей недели рост первой криптовалюты составил 1,27%. Покупатели растеряли большую часть прибыли перед закрытием торгов в воскресенье. Это связано с обвалом рисковых активов на азиатской сессии.
Основное давление на рынки оказало заявление президента США Дональда Трампа, призвавшего ОПЕК+ снизить цены на нефть, а также напряженность внес конфликт между США и Колумбией, который начался после отказа Колумбии принять два американских военных самолета с депортированными мигрантами. Трамп ввел 25-процентную пошлину на все колумбийские товары, поступающие в США, с возможностью повышения до 50% в течение недели.
Ситуация несколько стабилизировалась после того, как Белый дом объявил о достижении соглашения с Колумбией, согласно которому страна приняла все условия президента Трампа, включая безусловное принятие всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращаемых из США. Однако общая неопределенность на рынке сохраняется, что отражается в синхронном падении различных классов активов.
Такая корреляция указывает на более глубокие причины рыночной коррекции, связанные с общим снижением аппетита к риску и возможными опасениями относительно глобального экономического роста.
Трамп не только решает вопросы для криптоотрасли, но и принимает политические решения, что больно бьет по рисковым активам. В понедельник утром заметное снижение демонстрируют индекс S&P 500, австралийский доллар, нефть, золото и другие биржевые активы. Участники рынка, как видим, решили переждать и минимизировать риски, выбрав доллар и американские облигации, а не биткоин и золото.
Курс биткоина снизился до $99204. Если инвесторы сегодня не смогут преодолеть отметку $105000, то с высокой вероятностью давление на биткоин продолжится. По оценкам BitRiver, целью падения станет уровень $90000. Ключевое событие недели – заседание ФРС США и выступление Пауэлла, поэтому до 29 января продавцы могут потрепать нервы покупателям.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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