https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854464356.html

Каллас рассчитывает на продление экономических санкций против России

Каллас рассчитывает на продление экономических санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Каллас рассчитывает на продление экономических санкций против России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T10:39+0300

2025-01-27T10:39+0300

2025-01-27T10:39+0300

политика

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кая каллас

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против РФ. "Я ожидаю, что будет принято решение по продлению санкций", - сказала она перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества в Брюсселе. В этой связи она также выразила удовлетворение, что новый президент США Дональд Трамп якобы "оказывает давление на Россию". Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

https://1prime.ru/20250127/vengriya-854463067.html

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россия, ес, кая каллас