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Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России

Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник утром вновь попытаются прийти к соглашению о продлении на полгода экономических санкций против... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T10:44+0300

2025-01-27T10:44+0300

2025-01-27T10:52+0300

экономика

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник утром вновь попытаются прийти к соглашению о продлении на полгода экономических санкций против России, которые угрожает блокировать Венгрия, следует из повестки."Перенесено с заседания в пятницу: Решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Согласование", - указывается в документе.Встреча начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Она пройдет параллельно с заседанием глав МИД стран Европейского союза, на котором эти санкции официально должны быть продлены.В настоящее время ограничительные меры действуют до 31 января 2025 года. Они должны быть продлены до 31 июля.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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