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Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России
Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник утром вновь попытаются прийти к соглашению о продлении на полгода экономических санкций против... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:44+0300
2025-01-27T10:52+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник утром вновь попытаются прийти к соглашению о продлении на полгода экономических санкций против России, которые угрожает блокировать Венгрия, следует из повестки."Перенесено с заседания в пятницу: Решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Согласование", - указывается в документе.Встреча начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Она пройдет параллельно с заседанием глав МИД стран Европейского союза, на котором эти санкции официально должны быть продлены.В настоящее время ограничительные меры действуют до 31 января 2025 года. Они должны быть продлены до 31 июля.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
10:44 27.01.2025 (обновлено: 10:52 27.01.2025)
 
Постпреды ЕС попытаются разблокировать продление санкций против России

Постпреды ЕС вновь попытаются разблокировать продление санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник утром вновь попытаются прийти к соглашению о продлении на полгода экономических санкций против России, которые угрожает блокировать Венгрия, следует из повестки.
"Перенесено с заседания в пятницу: Решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Согласование", - указывается в документе.
Встреча начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Она пройдет параллельно с заседанием глав МИД стран Европейского союза, на котором эти санкции официально должны быть продлены.
В настоящее время ограничительные меры действуют до 31 января 2025 года. Они должны быть продлены до 31 июля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
09:56
 
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