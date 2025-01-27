https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854468184.html
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:54+0300
2025-01-27T12:54+0300
2025-01-27T12:54+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - заметил дипломат в социальных сетях.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.Орбан также заявил, что с вступлением Дональда Трампа в должность начинается новая эра, и ЕС должен "выбросить санкции в окно" и нормализовать отношения с Россией. Санкции против России, которые в настоящее время действуют до января 2022 года, должны быть продлены до июля 2025 года.
https://1prime.ru/20250127/vengriya-854463067.html
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венгрия, россия, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕС
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
Сийярто: голосование Венгрии по антироссийским санкциям зависит от гарантий ЕС
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - заметил дипломат в социальных сетях.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.
Орбан также заявил, что с вступлением Дональда Трампа в должность начинается новая эра, и ЕС должен "выбросить санкции в окно" и нормализовать отношения с Россией. Санкции против России, которые в настоящее время действуют до января 2022 года, должны быть продлены до июля 2025 года.
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России