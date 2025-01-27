https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854468184.html

Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России

Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России

Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T12:54+0300

2025-01-27T12:54+0300

2025-01-27T12:54+0300

политика

венгрия

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/14/841321465_0:107:2047:1258_1920x0_80_0_0_df2e97165ba6dc0a9f3e2eb358d21475.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - заметил дипломат в социальных сетях.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.Орбан также заявил, что с вступлением Дональда Трампа в должность начинается новая эра, и ЕС должен "выбросить санкции в окно" и нормализовать отношения с Россией. Санкции против России, которые в настоящее время действуют до января 2022 года, должны быть продлены до июля 2025 года.

https://1prime.ru/20250127/vengriya-854463067.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, россия, ес