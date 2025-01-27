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Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:54+0300
2025-01-27T12:54+0300
политика
венгрия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - заметил дипломат в социальных сетях.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.Орбан также заявил, что с вступлением Дональда Трампа в должность начинается новая эра, и ЕС должен "выбросить санкции в окно" и нормализовать отношения с Россией. Санкции против России, которые в настоящее время действуют до января 2022 года, должны быть продлены до июля 2025 года.
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венгрия, россия, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕС
12:54 27.01.2025
 
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России

Сийярто: голосование Венгрии по антироссийским санкциям зависит от гарантий ЕС

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Венгрия может проголосовать за продление антироссийских санкций в том случае, если Евросоюз предоставит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - заметил дипломат в социальных сетях.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.
Орбан также заявил, что с вступлением Дональда Трампа в должность начинается новая эра, и ЕС должен "выбросить санкции в окно" и нормализовать отношения с Россией. Санкции против России, которые в настоящее время действуют до января 2022 года, должны быть продлены до июля 2025 года.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
СМИ: Венгрия может уступить в вопросе продления санкций ЕС против России
09:56
 
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