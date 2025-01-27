https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854469937.html
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:13+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России."Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства.На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
Reuters: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает
агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России.
"Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства.
На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России