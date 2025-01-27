https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854469937.html

СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - 27.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:13+0300

2025-01-27T14:13+0300

2025-01-27T14:18+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России."Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства.На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854468184.html

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