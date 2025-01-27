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СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России
Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:13+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России."Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства.На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
14:13 27.01.2025 (обновлено: 14:18 27.01.2025)
 
СМИ: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

Reuters: главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
Ранее газета Politico сообщала, что Венгрия, как ожидается, пойдет на уступки в вопросе продления санкций ЕС против России.
"Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России", - говорится в сообщении агентства.
На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
12:54
 
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