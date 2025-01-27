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Страны ЕС продлили экономические санкции против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Страны ЕС продлили экономические санкции против России
Страны ЕС продлили экономические санкции против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС продлили экономические санкции против России
Евросоюз продлил экономические санкции против России до июля 2025 года. Об этом в социальной сети Х написала глава евродипломатии Кая Каллас. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:24+0300
2025-01-27T14:24+0300
экономика
ес
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз продлил экономические санкции против России до июля 2025 года. Об этом в социальной сети Х написала глава евродипломатии Кая Каллас."Главы МИД ЕС только что договорились еще раз продлить санкции против России", - отметила она.По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт получил от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности своей страны, поэтому согласился на продление санкций.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.
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ес, россия
Экономика, ЕС, РОССИЯ
14:24 27.01.2025
 
Страны ЕС продлили экономические санкции против России

Каллас: страны ЕС продлили экономические санкции против России еще на полгода

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© fotolia.com / moonrun
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз продлил экономические санкции против России до июля 2025 года. Об этом в социальной сети Х написала глава евродипломатии Кая Каллас.
"Главы МИД ЕС только что договорились еще раз продлить санкции против России", - отметила она.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт получил от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности своей страны, поэтому согласился на продление санкций.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
12:54
 
ЭкономикаЕСРОССИЯ
 
 
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