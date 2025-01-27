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Страны ЕС продлили экономические санкции против России

Страны ЕС продлили экономические санкции против России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС продлили экономические санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России до июля 2025 года. Об этом в социальной сети Х написала глава евродипломатии Кая Каллас. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:24+0300

2025-01-27T14:24+0300

2025-01-27T14:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз продлил экономические санкции против России до июля 2025 года. Об этом в социальной сети Х написала глава евродипломатии Кая Каллас."Главы МИД ЕС только что договорились еще раз продлить санкции против России", - отметила она.По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт получил от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности своей страны, поэтому согласился на продление санкций.Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций составил более 18 миллиардов евро и попросил ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего продления санкций.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854468184.html

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