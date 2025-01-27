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Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России
Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ
Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России
Польша как председатель Евросоюза намерена ввести 16-й пакет санкций против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:44+0300
2025-01-27T16:44+0300
экономика
ес
польша
россия
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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Польша как председатель Евросоюза намерена ввести 16-й пакет санкций против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами."Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций (против России - ред.)... Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии", - отметил министр.Россия в свою очередь отмечает, что успешно справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад, и призывает западные страны признать неэффективность антироссийских санкций. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно сказываются на мировой экономике и жизни миллионов людей.
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ес, польша, россия
Экономика, ЕС, ПОЛЬША, РОССИЯ
16:44 27.01.2025
 
Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России

Сийярто: Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере энергетики

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Польша как председатель Евросоюза намерена ввести 16-й пакет санкций против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами.
"Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций (против России - ред.)... Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии", - отметил министр.
Россия в свою очередь отмечает, что успешно справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад, и призывает западные страны признать неэффективность антироссийских санкций. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно сказываются на мировой экономике и жизни миллионов людей.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Страны ЕС продлили экономические санкции против России
14:24
 
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