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Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России

Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России - 27.01.2025, ПРАЙМ

Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России

Польша как председатель Евросоюза намерена ввести 16-й пакет санкций против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:44+0300

2025-01-27T16:44+0300

2025-01-27T16:44+0300

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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Польша как председатель Евросоюза намерена ввести 16-й пакет санкций против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами."Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций (против России - ред.)... Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии", - отметил министр.Россия в свою очередь отмечает, что успешно справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад, и призывает западные страны признать неэффективность антироссийских санкций. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно сказываются на мировой экономике и жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854470516.html

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