https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854479056.html

Британия ввела санкции в отношении трех предприятий Белоруссии

Британия ввела санкции в отношении трех предприятий Белоруссии - 27.01.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции в отношении трех предприятий Белоруссии

Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T18:22+0300

2025-01-27T18:22+0300

2025-01-27T18:22+0300

экономика

великобритания

белоруссия

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства. "Добавления (в санкционный список - ред.)... ОАО "Алевкурп"… КБ "Беспилотные вертолеты"… завод "Лешмаш", - сказано в документе.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854475347.html

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великобритания, белоруссия