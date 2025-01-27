https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854479056.html
Британия ввела санкции в отношении трех предприятий Белоруссии
Британия ввела санкции в отношении трех предприятий Белоруссии - 27.01.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции в отношении трех предприятий Белоруссии
Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T18:22+0300
2025-01-27T18:22+0300
2025-01-27T18:22+0300
экономика
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства. "Добавления (в санкционный список - ред.)... ОАО "Алевкурп"… КБ "Беспилотные вертолеты"… завод "Лешмаш", - сказано в документе.
https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854475347.html
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великобритания, белоруссия
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Британия ввела санкции в отношении трех предприятий Белоруссии
Правительство: Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий, в том числе завода "Легмаш", КБ "Беспилотные вертолеты" и компании "Алевкурп", следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавления (в санкционный список - ред.)... ОАО "Алевкурп"… КБ "Беспилотные вертолеты"… завод "Лешмаш", - сказано в документе.
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