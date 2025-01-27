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Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии
Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии - 27.01.2025, ПРАЙМ
Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии
Евросоюз ввел санкции в отношении трех россиян, которые были обвинены в якобы кибератаках против Эстонию, свидетельствуют данные документа, опубликованного в... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T18:30+0300
2025-01-27T18:31+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции в отношении трех россиян, которые были обвинены в якобы кибератаках против Эстонию, свидетельствуют данные документа, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.Примечательно, что в этом документе все три россиянина безапелляционно названы сотрудниками спецслужб Российской Федерации. При этом в Совете Евросоюза утверждают, что они "принимали участие в разведывательных действиях против Эстонии и незаконно проникали в информационную систему".
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ес, россияне
Политика, ЕС, россияне
18:30 27.01.2025 (обновлено: 18:31 27.01.2025)
 
Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии

ЕС ввел санкции против трех россиян, обвинив их якобы в кибератаках на Эстонию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции в отношении трех россиян, которые были обвинены в якобы кибератаках против Эстонию, свидетельствуют данные документа, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.
Примечательно, что в этом документе все три россиянина безапелляционно названы сотрудниками спецслужб Российской Федерации.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Страны ЕС продлили экономические санкции против России
14:24
При этом в Совете Евросоюза утверждают, что они "принимали участие в разведывательных действиях против Эстонии и незаконно проникали в информационную систему".
 
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