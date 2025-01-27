https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854479176.html

Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии

Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии - 27.01.2025, ПРАЙМ

Евросоюз ввел санкции против трех граждан России из-за Эстонии

Евросоюз ввел санкции в отношении трех россиян, которые были обвинены в якобы кибератаках против Эстонию, свидетельствуют данные документа, опубликованного в... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T18:30+0300

2025-01-27T18:30+0300

2025-01-27T18:31+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции в отношении трех россиян, которые были обвинены в якобы кибератаках против Эстонию, свидетельствуют данные документа, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.Примечательно, что в этом документе все три россиянина безапелляционно названы сотрудниками спецслужб Российской Федерации. При этом в Совете Евросоюза утверждают, что они "принимали участие в разведывательных действиях против Эстонии и незаконно проникали в информационную систему".

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854470516.html

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