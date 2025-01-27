https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854479462.html

Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии

Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии - 27.01.2025, ПРАЙМ

Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии

Великобритания ввела санкции в отношении председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти белорусских граждан, свидетельствуют данные, опубликованные на... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T18:45+0300

2025-01-27T18:45+0300

2025-01-27T18:46+0300

политика

великобритания

цик

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции в отношении председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти белорусских граждан, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. "Добавления (в санкционный список - прим. ред.)… Карпенко Игорь Васильевич", - указано на правительственном сайте.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854475347.html

великобритания

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, цик, белоруссия