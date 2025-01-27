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Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии
Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии - 27.01.2025, ПРАЙМ
Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии
Великобритания ввела санкции в отношении председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти белорусских граждан, свидетельствуют данные, опубликованные на... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T18:45+0300
2025-01-27T18:46+0300
политика
великобритания
цик
белоруссия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции в отношении председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти белорусских граждан, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. "Добавления (в санкционный список - прим. ред.)… Карпенко Игорь Васильевич", - указано на правительственном сайте.
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великобритания
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великобритания, цик, белоруссия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦИК, БЕЛОРУССИЯ
18:45 27.01.2025 (обновлено: 18:46 27.01.2025)
 
Великобритания ввела санкции в отношении главы ЦИК Белоруссии

Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Карпенко

© fotolia.com / samottТауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© fotolia.com / samott
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции в отношении председателя ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти белорусских граждан, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
"Добавления (в санкционный список - прим. ред.)… Карпенко Игорь Васильевич", - указано на правительственном сайте.
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ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЦИКБЕЛОРУССИЯ
 
 
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