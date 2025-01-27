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Каллас рассказала, как Евросоюз будет снимать санкции с Сирии
Каллас рассказала, как Евросоюз будет снимать санкции с Сирии - 27.01.2025, ПРАЙМ
Каллас рассказала, как Евросоюз будет снимать санкции с Сирии
Главы МИД государств стран Европейского союза договорились начать процедуру ослабления санкционного давления на Сирию. Об этом в соцсети Х сообщила глава... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T19:21+0300
2025-01-27T19:21+0300
2025-01-27T19:22+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - ПРАЙМ. Главы МИД государств стран Европейского союза договорились начать процедуру ослабления санкционного давления на Сирию. Об этом в соцсети Х сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "Главы МИД стран ЕС только что договорились по дорожной карте смягчения санкций против Сирии", - написала главный дипломат Европейского союза.
https://1prime.ru/20250122/evrosoyuz-854370755.html
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Каллас рассказала, как Евросоюз будет снимать санкции с Сирии
Глава евродипломатии Каллас: Евросоюз начнет поэтапно снимать санкции с Сирии