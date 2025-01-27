https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854480061.html

Каллас рассказала, как Евросоюз будет снимать санкции с Сирии

Каллас рассказала, как Евросоюз будет снимать санкции с Сирии - 27.01.2025, ПРАЙМ

Каллас рассказала, как Евросоюз будет снимать санкции с Сирии

Главы МИД государств стран Европейского союза договорились начать процедуру ослабления санкционного давления на Сирию. Об этом в соцсети Х сообщила глава... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T19:21+0300

2025-01-27T19:21+0300

2025-01-27T19:22+0300

политика

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 янв - ПРАЙМ. Главы МИД государств стран Европейского союза договорились начать процедуру ослабления санкционного давления на Сирию. Об этом в соцсети Х сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. "Главы МИД стран ЕС только что договорились по дорожной карте смягчения санкций против Сирии", - написала главный дипломат Европейского союза.

https://1prime.ru/20250122/evrosoyuz-854370755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес