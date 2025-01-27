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Нож в спину. Запад больше не верит в лучшую экономику Востока

Нож в спину. Запад больше не верит в лучшую экономику Востока - 27.01.2025, ПРАЙМ

Нож в спину. Запад больше не верит в лучшую экономику Востока

МВФ понизил прогнозы роста для Саудовской Аравии больше, чем для любой другой крупной экономики, которую он отслеживает, ссылаясь на решение ОПЕК+ продлить... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T08:15+0300

2025-01-27T08:15+0300

2025-01-27T09:18+0300

мнения аналитиков

саудовская аравия

сша

дональд трамп

опек

мвф

saudi aramco

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. МВФ понизил прогнозы роста для Саудовской Аравии больше, чем для любой другой крупной экономики, которую он отслеживает, ссылаясь на решение ОПЕК+ продлить сокращение добычи.Почему фонд не оптимистичен в оценке состояния саудовской экономики? Ведь не так давно Эр-Рияд был лучшим другом и оплотом США на Ближнем Востоке. За это королевству прощались многие "прегрешения", которые не спустили бы менее значимому для Штатов режиму.Однако теперь саудиты решили вести самостоятельную игру, все меньше оглядываясь на интересы Вашингтона. Тут и торговля с Китаем нефтью за юани, и нежелание присоединиться к антироссийским санкциям, и отказ от выполнения договора об обороне с США из-за ситуации с Израилем. А если политическая поддержка из-за океана отходит на второй план, на первое место выступают экономические причины.А они не так уж благостны. Темпы роста экономики во многом зависят от цены на нефть и от объемов ее добычи/продажи. Во многом — но не во всем. В структуре ВВП королевства нефтяная промышленность занимает 45%. Бюджет на 75% пополняется доходами от экспорта нефтепродуктов. Почти всю саудовскую нефть добывает госкомпания Saudi Aramco. На протяжении своей истории Саудовская Аравия вела внешнюю политику, направленную на стабильное предложение нефти. Как лидер ОПЕК, СА заинтересована в балансе спроса и предложения, чтобы избежать глубокого и продолжительного снижения цен.Продление сокращения добычи нефти ОПЕК+ вкупе с рисками для цены на нефть в текущем году (из-за возвращения Дональда Трампа в первую очередь и вопросов к экономике КНР во вторую) создают предпосылки для ослабления прогнозов по росту экономики СА.Тем не менее, МВФ все еще прогнозирует рост на 3,3%, поэтому говорить о стагнации пока не стоит. По 2024 году рост ВВП ожидается 4,4%, то есть речь идет о торможении.Риски, которые мы видим, заключается в следующем: в случае более значительного торможения СА, возможно, примет решение о наращивании добычи нефти вне договоренностей ОПЕК+, что создаст основу для снижения цен на нефть. Однако как лидер ОПЕК, СА предпримет сначала рыночные меры.Миру нужны энергоносители, чтобы вернуться на траекторию роста. И чем активнее будет рост, тем больше энергии потребуется. Учитывая последние заявления Саудовской Аравии о готовности инвестировать в США $600 млрд, настрой смотрится уверенным.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

саудовская аравия

сша

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2025

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Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

мнения аналитиков, саудовская аравия, сша, дональд трамп, опек, мвф, saudi aramco