https://1prime.ru/20250127/sdelki-854468316.html

СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене"

СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене" - 27.01.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене"

Страны Евросоюза активизировали заключение торговых соглашений, работа над которыми длилась десятилетиями, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T12:59+0300

2025-01-27T12:59+0300

2025-01-27T12:59+0300

экономика

ес

сша

дональд трамп

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Страны Евросоюза активизировали заключение торговых соглашений, работа над которыми длилась десятилетиями, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из Европы, сообщает издание Politico. "(В ЕС - ред.) поспешили заключить сделки, работа над которыми затягивалась на годы и даже десятилетия, и хотят построить новые отношения, чтобы компенсировать его (Трампа - ред.) угрозы возвести тарифную стену вокруг США", - говорится в публикации. По словам неназванного европейского чиновника, Трамп, придя к власти в США, непреднамеренно способствует заключению торговых соглашений между ЕС и третьими странами. В частности, издание приводит в пример заключение соглашения о свободной торговле между странами ЕС и общим рынком стран Южной Америки Меркосур, обновление торгового соглашения с Мексикой, переговоры по которому затягивались в течение нескольких лет, а также расширение соглашений с Швейцарией и возобновление переговоров о заключении договора с Малайзией "после десятилетнего перерыва". В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

https://1prime.ru/20250124/poshliny-854433804.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша, дональд трамп, politico