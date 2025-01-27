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СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене" - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене"
СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене" - 27.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене"
Страны Евросоюза активизировали заключение торговых соглашений, работа над которыми длилась десятилетиями, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:59+0300
2025-01-27T12:59+0300
экономика
ес
сша
дональд трамп
politico
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Страны Евросоюза активизировали заключение торговых соглашений, работа над которыми длилась десятилетиями, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из Европы, сообщает издание Politico. "(В ЕС - ред.) поспешили заключить сделки, работа над которыми затягивалась на годы и даже десятилетия, и хотят построить новые отношения, чтобы компенсировать его (Трампа - ред.) угрозы возвести тарифную стену вокруг США", - говорится в публикации. По словам неназванного европейского чиновника, Трамп, придя к власти в США, непреднамеренно способствует заключению торговых соглашений между ЕС и третьими странами. В частности, издание приводит в пример заключение соглашения о свободной торговле между странами ЕС и общим рынком стран Южной Америки Меркосур, обновление торгового соглашения с Мексикой, переговоры по которому затягивались в течение нескольких лет, а также расширение соглашений с Швейцарией и возобновление переговоров о заключении договора с Малайзией "после десятилетнего перерыва". В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
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ес, сша, дональд трамп, politico
Экономика, ЕС, США, Дональд Трамп, Politico
12:59 27.01.2025
 
СМИ узнали, на что решились страны ЕС из-за угроз Трампа о "тарифной стене"

Politico: ЕС из-за Трампа работает над торговыми сделками с другими странами

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Страны Евросоюза активизировали заключение торговых соглашений, работа над которыми длилась десятилетиями, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из Европы, сообщает издание Politico.
"(В ЕС - ред.) поспешили заключить сделки, работа над которыми затягивалась на годы и даже десятилетия, и хотят построить новые отношения, чтобы компенсировать его (Трампа - ред.) угрозы возвести тарифную стену вокруг США", - говорится в публикации.
По словам неназванного европейского чиновника, Трамп, придя к власти в США, непреднамеренно способствует заключению торговых соглашений между ЕС и третьими странами.
В частности, издание приводит в пример заключение соглашения о свободной торговле между странами ЕС и общим рынком стран Южной Америки Меркосур, обновление торгового соглашения с Мексикой, переговоры по которому затягивались в течение нескольких лет, а также расширение соглашений с Швейцарией и возобновление переговоров о заключении договора с Малайзией "после десятилетнего перерыва".
В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".
Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Не хочет, но введет: Трамп решил напугать Россию драконовскими пошлинами
24 января, 15:51
 
ЭкономикаЕССШАДональд ТрампPolitico
 
 
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