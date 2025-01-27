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Карлсон объяснил, как ЧП на "Северных потоках" разрушит Евросоюз и НАТО - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Карлсон объяснил, как ЧП на "Северных потоках" разрушит Евросоюз и НАТО
Карлсон объяснил, как ЧП на "Северных потоках" разрушит Евросоюз и НАТО - 27.01.2025, ПРАЙМ
Карлсон объяснил, как ЧП на "Северных потоках" разрушит Евросоюз и НАТО
Подрыв "Северных потоков" был атакой Соединенных Штатов на Германию, и эта атака разрушит НАТО. Такое мнение в беседе с обозревателем Мэттом Таибби высказал... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T23:11+0300
2025-01-27T23:13+0300
политика
северные потоки
нато
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" был атакой Соединенных Штатов на Германию, и эта атака разрушит НАТО. Такое мнение в беседе с обозревателем Мэттом Таибби высказал известный американский журналист Такер Карлсон.Он отметил, что теракт на "Северных потоках" был "атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО".После этого он выразил уверенность, что таким образом Соединенные Штаты атаковали Германию и, как следствие, уничтожили ее экономику."Это уничтожит Евросоюз, - заявил Карлсон. - В итоге, когда люди выйдут из состояния сна, это уничтожит и НАТО".
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северные потоки, нато, евросоюз
Политика, Северные потоки, НАТО, Евросоюз
23:11 27.01.2025 (обновлено: 23:13 27.01.2025)
 
Карлсон объяснил, как ЧП на "Северных потоках" разрушит Евросоюз и НАТО

Карлсон: подрыв "Северных потоков" приведет к разрушению Евросоюза и НАТО

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" был атакой Соединенных Штатов на Германию, и эта атака разрушит НАТО. Такое мнение в беседе с обозревателем Мэттом Таибби высказал известный американский журналист Такер Карлсон.
Он отметил, что теракт на "Северных потоках" был "атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО".
После этого он выразил уверенность, что таким образом Соединенные Штаты атаковали Германию и, как следствие, уничтожили ее экономику.
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"Это уничтожит Евросоюз, - заявил Карлсон. - В итоге, когда люди выйдут из состояния сна, это уничтожит и НАТО".
 
ПолитикаСеверные потокиНАТОЕвросоюз
 
 
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