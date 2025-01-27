https://1prime.ru/20250127/shos-854461920.html
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации - 27.01.2025, ПРАЙМ
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:11+0300
2025-01-27T09:11+0300
2025-01-27T09:11+0300
шос
москва
китай
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/05/840980590_0:140:3015:1836_1920x0_80_0_0_8d397210b179e69126d423e83e1045d1.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации находится на повестке дня, но безвизовые поездки по всей территории организации пока не являются приоритетом. Об этом он сообщил РИА Новости.По словам генсека, работы по либерализации визового режима проводятся, однако, многие страны уже заключили соглашения о безвизовых поездках на двусторонней основе."По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году и на данный момент в нее входят 10 стран, включая Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. В разное время также к организации присоединились Индия, Пакистан, Беларусь и Иран.
https://1prime.ru/20250115/minsk-854225647.html
москва
китай
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/05/840980590_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_42ce8e6886571af25085397fa8f28016.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, москва, китай, казахстан
ШОС, МОСКВА, КИТАЙ, КАЗАХСТАН
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Генсек Ермекбаев: вопрос безвизовых поездок по всем странам ШОС еще не созрел
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации находится на повестке дня, но безвизовые поездки по всей территории организации пока не являются приоритетом. Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам генсека, работы по либерализации визового режима проводятся, однако, многие страны уже заключили соглашения о безвизовых поездках на двусторонней основе.
"По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году и на данный момент в нее входят 10 стран, включая Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. В разное время также к организации присоединились Индия, Пакистан, Беларусь и Иран.
Минск выразил заинтересованность в экономической интеграции в рамках ШОС