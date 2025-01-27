https://1prime.ru/20250127/shos-854461920.html

Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации

Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации - 27.01.2025, ПРАЙМ

Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T09:11+0300

2025-01-27T09:11+0300

2025-01-27T09:11+0300

шос

москва

китай

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/05/840980590_0:140:3015:1836_1920x0_80_0_0_8d397210b179e69126d423e83e1045d1.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации находится на повестке дня, но безвизовые поездки по всей территории организации пока не являются приоритетом. Об этом он сообщил РИА Новости.По словам генсека, работы по либерализации визового режима проводятся, однако, многие страны уже заключили соглашения о безвизовых поездках на двусторонней основе."По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году и на данный момент в нее входят 10 стран, включая Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. В разное время также к организации присоединились Индия, Пакистан, Беларусь и Иран.

https://1prime.ru/20250115/minsk-854225647.html

москва

китай

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

шос, москва, китай, казахстан