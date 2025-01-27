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Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации - 27.01.2025, ПРАЙМ
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:11+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации находится на повестке дня, но безвизовые поездки по всей территории организации пока не являются приоритетом. Об этом он сообщил РИА Новости.По словам генсека, работы по либерализации визового режима проводятся, однако, многие страны уже заключили соглашения о безвизовых поездках на двусторонней основе."По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году и на данный момент в нее входят 10 стран, включая Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. В разное время также к организации присоединились Индия, Пакистан, Беларусь и Иран.
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шос, москва, китай, казахстан
ШОС, МОСКВА, КИТАЙ, КАЗАХСТАН
09:11 27.01.2025
 
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации

Генсек Ермекбаев: вопрос безвизовых поездок по всем странам ШОС еще не созрел

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Нурлан Ермекбаев, заявил, что вопрос об упрощении визового режима в странах организации находится на повестке дня, но безвизовые поездки по всей территории организации пока не являются приоритетом. Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам генсека, работы по либерализации визового режима проводятся, однако, многие страны уже заключили соглашения о безвизовых поездках на двусторонней основе.
"По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году и на данный момент в нее входят 10 стран, включая Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. В разное время также к организации присоединились Индия, Пакистан, Беларусь и Иран.
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