Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250127/soglashenie-854469373.html
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию - 27.01.2025, ПРАЙМ
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T13:52+0300
2025-01-27T13:52+0300
энергетика
газ
adnoc
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/88/841398866_0:587:4000:2837_1920x0_80_0_0_48f6287f7c618f16889be9c1336cc69f.jpg
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией JERA, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM. Стоимость соглашения составляет 1,65 миллиардов дирхамов ОАЭ (450 миллионов долларов), объемы поставок не сообщаются. Отмечается, что поставки будут осуществляться с терминала на острове Дас в ОАЭ, мощность которого составляет около 6 миллионов тонн СПГ в год. В прошлом году в ОАЭ также началось строительство нового терминала мощностью 9,6 миллионов тонн в год в промышленной зоне Рувейс на западе эмирата Абу-Даби.
https://1prime.ru/20250124/spg-854431886.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/88/841398866_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_cf30a2e48d8e95f3b8a5e6a8351a7d2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, adnoc, япония
Энергетика, Газ, ADNOC, ЯПОНИЯ
13:52 27.01.2025
 
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию

WAM: ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией JERA, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.
Стоимость соглашения составляет 1,65 миллиардов дирхамов ОАЭ (450 миллионов долларов), объемы поставок не сообщаются.
Отмечается, что поставки будут осуществляться с терминала на острове Дас в ОАЭ, мощность которого составляет около 6 миллионов тонн СПГ в год.
В прошлом году в ОАЭ также началось строительство нового терминала мощностью 9,6 миллионов тонн в год в промышленной зоне Рувейс на западе эмирата Абу-Даби.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США
24 января, 15:09
 
ЭнергетикаГазADNOCЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала