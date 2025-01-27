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ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию - 27.01.2025, ПРАЙМ
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T13:52+0300
2025-01-27T13:52+0300
2025-01-27T13:52+0300
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ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией JERA, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM. Стоимость соглашения составляет 1,65 миллиардов дирхамов ОАЭ (450 миллионов долларов), объемы поставок не сообщаются. Отмечается, что поставки будут осуществляться с терминала на острове Дас в ОАЭ, мощность которого составляет около 6 миллионов тонн СПГ в год. В прошлом году в ОАЭ также началось строительство нового терминала мощностью 9,6 миллионов тонн в год в промышленной зоне Рувейс на западе эмирата Абу-Даби.
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газ, adnoc, япония
Энергетика, Газ, ADNOC, ЯПОНИЯ
ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию
WAM: ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией JERA, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.
Стоимость соглашения составляет 1,65 миллиардов дирхамов ОАЭ (450 миллионов долларов), объемы поставок не сообщаются.
Отмечается, что поставки будут осуществляться с терминала на острове Дас в ОАЭ, мощность которого составляет около 6 миллионов тонн СПГ в год.
В прошлом году в ОАЭ также началось строительство нового терминала мощностью 9,6 миллионов тонн в год в промышленной зоне Рувейс на западе эмирата Абу-Даби.
Японская JERA расширит закупки СПГ за счет поставок из США