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ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию

ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию - 27.01.2025, ПРАЙМ

ADNOC заключила 3-летнее соглашение о поставках СПГ в Японию

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T13:52+0300

2025-01-27T13:52+0300

2025-01-27T13:52+0300

энергетика

газ

adnoc

япония

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ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 3-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской энергетической компанией JERA, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM. Стоимость соглашения составляет 1,65 миллиардов дирхамов ОАЭ (450 миллионов долларов), объемы поставок не сообщаются. Отмечается, что поставки будут осуществляться с терминала на острове Дас в ОАЭ, мощность которого составляет около 6 миллионов тонн СПГ в год. В прошлом году в ОАЭ также началось строительство нового терминала мощностью 9,6 миллионов тонн в год в промышленной зоне Рувейс на западе эмирата Абу-Даби.

https://1prime.ru/20250124/spg-854431886.html

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газ, adnoc, япония