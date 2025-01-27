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Молдавии грозит спад экономики на 10 процентов

Молдавии грозит спад экономики на 10 процентов - 27.01.2025, ПРАЙМ

Молдавии грозит спад экономики на 10 процентов

Молдавский бизнес ожидает спада экономики республики на 10%, это беспрецедентный показатель пессимизма в бизнес-среде, заявил эксперт по экономической политике... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T22:50+0300

2025-01-27T22:50+0300

2025-01-27T22:51+0300

экономика

молдавия

экономический спад

прогноз

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КИШИНЕВ, 27 янв - ПРАЙМ. Молдавский бизнес ожидает спада экономики республики на 10%, это беспрецедентный показатель пессимизма в бизнес-среде, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам. "Если два года назад ожидания бизнесменов и руководителей компаний были позитивными, и они думали, что рост экономики составит 4-10%, то в этом году - беспрецедентный пессимизм. Все экономические агенты уверены, что Молдову ожидает спад экономики на 10%. Такого показателя пессимизма никогда еще у нас не было", - заявил Ионицэ в видеообращении, опубликованном в его блоге, уточнив, что его выводы основаны на данных Национального бюро статистики. По словам эксперта, наибольший пессимизм демонстрируют представители строительной отрасли, которые полагают, что спад экономики составит 15%, за ними следуют представители торговли, ожидающие падения на 10%, а на третьем месте - представители перерабатывающей промышленности, готовящиеся к семипроцентному спаду. С 16 декабря 2024 года в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) в конце декабря постановило, что тариф на газ в Молдавии повышается почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. В начале января тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов).

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молдавия, экономический спад, прогноз