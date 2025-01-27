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США этого не хотели: какие потрясения ждут нефть, доллар и торговлю

США этого не хотели: какие потрясения ждут нефть, доллар и торговлю - 27.01.2025, ПРАЙМ

США этого не хотели: какие потрясения ждут нефть, доллар и торговлю

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, сделал немало эпатажных заявлений. Какие из них имеют шанс реализоваться и как это отразится на экономике... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T04:04+0300

2025-01-27T04:04+0300

2025-01-27T04:04+0300

статья

мировая экономика

сша

китай

аляска

дональд трамп

евгений смирнов

оксана холоденко

ес

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, сделал немало эпатажных заявлений. Какие из них имеют шанс реализоваться и как это отразится на экономике США и всего мира, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНе к добру для ЕвропыУже сейчас очевидно, что далеко не все предвыборные обещания вернувшегося в Белый дом президента могут быть реализованы – как, например, остановка конфликта на Украине за 24 часа. Примерно то же и с намерением ужесточить тарифную политику. В ходе президентской кампании Трамп неоднократно предупреждал о введении базового тарифа на импорт товаров из всех стран в размере до 20%, 25% - на товары из Мексики и Канады, 60% - на товары из Китая. Однако в день инаугурации Дональда Трампа дополнительные пошлины так и не были введены.Если дополнительные тарифы на импорт все же введут, инфляционный шок мировой экономики, который с таким трудом удалось преодолеть, вполне может возобновиться, считает заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Помимо этого, президент США анонсировал стопроцентные заградительные пошлин в отношении России или такие же ограничения для Евросоюза, если они не будут покупать американский СПГ."Такие заявления лишь подчеркивают, что Вашингтон использует санкции как оружие в отношении других стран. Если ограничения начнут вводиться, то может пострадать как американская экономика (рост цен на импортные товары, инфляция и рост расходов американских потребителей), так и экономика стран-экспортеров в США", - убежден экономист.Впрочем, не исключено, что это лишь вербальные интервенции, направленные на то, чтобы создать подходящий фон для переговоров – далеко не факт, что их введут, считает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.Но в любом случае, риск наступления новой эпохи торговых войн с приходом Трампа - безусловный вызов для европейской экономики.Риторика Трампа в духе "Америка прежде всего" не приведет ни к чему хорошему для ЕС, который последние десятилетия выстраивал свою экономическую модель на основе широкого вовлечения в глобальную торговлю. Особенно болезненно это может сказаться на экономике Германии."Если торговая война примет глобальный характер, то это, по оценкам экономистов, уменьшит мировой ВВП на 2-3 %, и такая ситуация остановит рост мировой экономики", - отмечает Смирнов.ДолларПозиции американского доллара выглядят еще более неопределенными. Многие аналитики считают, что валютные рынки уже вернулись в состояние повышенной волатильности после относительно спокойного президентства Джо Байдена. Сегодня никто не может хеджировать риски на валютных рынках, пока нет ясности, будут ли реализованы обещания Трампа.Впрочем, аналитики полагают, что позиции доллара пока останутся крепкими, поскольку в периоды кризисов и неопределенности спрос инвесторов на "валюту №1" всегда был повышенным.По оценкам начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, доллар в среднесрочной перспективе будет повышаться к другим валютам. Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что политика дорогого доллара для них важна, поскольку ведет к увеличению доли доллара в расчетах в мире и расчетах США с остальным миром, а также реиндустриализации, росту реальных заработных плат, доходностей гособлигаций и спроса на американский госдолг.Последнее, как подчеркивает аналитик, особенно важно в текущих условиях для Америки.НефтьНефть – сырье, на которое новый президент делает ставку. Он сразу пообещал, что Штаты будут "бурить". По мнению экспертов, увеличение предложения нефти на рынке может привести к снижению мировых цен на энергоносители.Такая политика может быть направлена на энергетическую независимость США и уменьшение стоимости энергии для американских потребителей. Однако, по словам Холоденко, речь идет о долгосрочном периоде.Уже в первый день на посту президента США Трамп подписал множество указов, направленных на стимулирование энергетического сектора. В частности, он отменил указы Байдена, блокирующие бурение в большинстве прибрежных вод США, в том числе, на Аляске и в Мексиканском заливе, подписал указ о раскрытии ресурсного потенциала Аляски, направленный на максимальное использование нефтяных, газовых и других природных ресурсов региона. Упростились и условия строительства новых трубопроводов, рассказывает аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова."Собственно, мы увидели реализацию инициатив Трампа по энергетике, которые были в предвыборной программе как нацеленные на рост добычи внутри страны для снижения ценового давления и расширения доли США на рынке нефти и природного газа для конкуренции с другим странам", - объясняет Попцова.Нефтяные котировки ожидаемо отреагировали на столь скорое принятие решений снижением. Однако, как полагают эксперты, эффект от реализации инициатив на рыночную ситуацию все же будет растянут во времени. А стоимость нефти продолжит меняться под влиянием геополитики, решений ОПЕК+ и динамики спроса со стороны стран Азии, особенно Китая.СПГТакже новый президент распорядился снять мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ в ЕС и Азию. Это решение важно как для Японии, крупного импортера СПГ из США, так и для других стран, которые ищут новых поставщиков топлива в условиях санкций.Как отмечает Попцова, немедленного эффекта на цены СПГ это решение не окажет, поскольку все проекты, которые ранее тормозились "для оценки экономической эффективности и экологического влияния", еще не стартовали и пока что "имеют лишь формальную основу на бумаге".Поэтому эффект от их реализации - увеличение предложения на рынке - проявится лишь в перспективе трех-пяти лет в силу инвестиционного цикла.Эпоха потрясенийВ целом говорить, что нас ждет эпоха потрясений - слишком пафосно. Скорее, рынок хочет считать, что началась эпоха потрясений, рассуждает Олег Абелев.Давать какие-либо оценки происходящему стоит не раньше, чем через два-три месяца. Именно тогда станет ясно, насколько будет реализовано все, что к настоящему времени наговорил Трамп. И лишь после этого можно оценивать последствия.Если посмотреть на экономику США в историческом аспекте, то, в частности, в последние десятилетия она остается в довольно хорошем состоянии. Экономический рост превосходит все ожидания, зарплаты растут быстрее цен, а безработица находится на низком уровне."Неопределенность и неуверенность, которые могут усилиться в результате анонсированных действий Трампа – это то, что сейчас, пожалуй, больше всего не нужно американской экономике. И это, очевидно, понимает сам Трамп и его команда", - резюмирует Смирнов.

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сша

китай

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, сша, китай, аляска, дональд трамп, евгений смирнов, оксана холоденко, ес, "бкс мир инвестиций", риком-траст