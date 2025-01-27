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Суд назначил слушания по иску Газпромбанка к "дочке" Microsoft

Суд назначил слушания по иску Газпромбанка к "дочке" Microsoft - 27.01.2025, ПРАЙМ

Суд назначил слушания по иску Газпромбанка к "дочке" Microsoft

Арбитражный суд Москвы назначил на 5 марта предварительные слушания по иску Газпромбанка, требующего взыскать около 91 миллиона рублей с ООО "Майкрософт Рус",... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T15:06+0300

2025-01-27T15:06+0300

2025-01-27T15:06+0300

банки

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 5 марта предварительные слушания по иску Газпромбанка, требующего взыскать около 91 миллиона рублей с ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, следует из опубликованного определения суда. В судебном акте уточняется, что истец требует взыскать с ответчика более 70 миллионов рублей неотработанного аванса по договору от 17 сентября 2021 года, около 21 миллиона рублей процентов, а также проценты по день фактической оплаты. Предмет договора в материалах суда пока не указан. Этот же суд в 2023 году взыскал с "дочки" Microsoft около 63 миллионов рублей в пользу банка ВТБ. В решении по тому делу говорится, что ВТБ в августе 2021 года перечислил более 114 миллионов рублей в счет оплаты услуг по договору на поддержку программного обеспечения в период с августа 2021 года по август 2022 года. С 24 февраля 2022 года исполнитель без уведомления заказчика прекратил оказание услуг поддержки по договору в одностороннем порядке, и с этой даты до окончания договора услуги не оказывались. Таким образом, на стороне "Майкрософт Рус" образовалось неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса, которое банк потребовал вернуть. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Ответчик, извещенный о разбирательстве, своего представителя в суд не прислал. Всего с 2022 года "дочка" Microsoft получила свыше 30 аналогичных исков от крупнейших российских компаний и организаций – "Северстали", "Аэрофлота", "Алросы", Банка России, "Мегафона", "Сургутнефтегаза" и других. Все они были удовлетворены. Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России. В апреле российский офис Microsoft распространил отчет за 2022 год, из которого следует, что решение о ликвидации юрлица Microsoft в России не рассматривается. Российская компания "Софтлайн", партнер Microsoft, в августе 2024 года сообщила со ссылкой на полученное от американской компании письмо, что Microsoft предупредил российские юрлица об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября.

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банки, финансы, microsoft, газпромбанк, суд