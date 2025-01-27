Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт сыра - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/syr-854466801.html
Россия нарастила экспорт сыра
Россия нарастила экспорт сыра - 27.01.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт сыра
Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:05+0300
2025-01-27T12:05+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
агроэкспорт
сыр
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/17/832791744_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_ba199f3d61d645885d1a01b62f40aefc.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году экспортировала около 33 тысяч тонн сыра, что на 22% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. При этом на первом месте среди импортеров Казахстан (52%), на втором - Белоруссия (15%), на третьем - Узбекистан (12%). Подчеркивается, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай: согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около двух миллионов долларов. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.
https://1prime.ru/20250121/ekoniva-854354099.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/17/832791744_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_24f9c24787a9b42acd03492293b5a4b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, агроэкспорт, сыр
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Агроэкспорт, сыр
12:05 27.01.2025
 
Россия нарастила экспорт сыра

"Агроэкспорт": экспорт сыра из России в 2024 году вырос до 33 тысяч тонн

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПроизводство французских сыров
Производство французских сыров - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году экспортировала около 33 тысяч тонн сыра, что на 22% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
При этом на первом месте среди импортеров Казахстан (52%), на втором - Белоруссия (15%), на третьем - Узбекистан (12%).
Подчеркивается, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай: согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около двух миллионов долларов. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.
Стенд компании Эконива - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
"Эконива" увеличила производство сырого молока
21 января, 16:36
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоАгроэкспортсыр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала