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Россия нарастила экспорт сыра

Россия нарастила экспорт сыра - 27.01.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт сыра

Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T12:05+0300

2025-01-27T12:05+0300

2025-01-27T12:05+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

агроэкспорт

сыр

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году экспортировала около 33 тысяч тонн сыра, что на 22% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. При этом на первом месте среди импортеров Казахстан (52%), на втором - Белоруссия (15%), на третьем - Узбекистан (12%). Подчеркивается, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай: согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около двух миллионов долларов. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.

https://1prime.ru/20250121/ekoniva-854354099.html

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россия, сельское хозяйство, агроэкспорт, сыр