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Россия нарастила экспорт сыра
Россия нарастила экспорт сыра - 27.01.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт сыра
Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T12:05+0300
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сыр
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году экспортировала около 33 тысяч тонн сыра, что на 22% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. При этом на первом месте среди импортеров Казахстан (52%), на втором - Белоруссия (15%), на третьем - Узбекистан (12%). Подчеркивается, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай: согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около двух миллионов долларов. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.
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россия, сельское хозяйство, агроэкспорт, сыр
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Агроэкспорт, сыр
Россия нарастила экспорт сыра
"Агроэкспорт": экспорт сыра из России в 2024 году вырос до 33 тысяч тонн
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году экспортировала около 33 тысяч тонн сыра, что на 22% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
При этом на первом месте среди импортеров Казахстан (52%), на втором - Белоруссия (15%), на третьем - Узбекистан (12%).
Подчеркивается, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай: согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около двух миллионов долларов. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.
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