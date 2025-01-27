Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/tovarooborot-854481229.html
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом - 27.01.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T21:22+0300
2025-01-27T21:23+0300
экономика
россия
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa74f149f9141a564523e533746054b0.jpg
КАИР, 27 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Наша двусторонняя торговля в 2024 году составила восемь миллиардов долларов", - сказал Борисенко в ходе выступления на форуме "Россия. Перспективы будущего международных отношений" в рамках Каирской международной книжной выставки. Также глава российской дипмиссии отметил, что Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы в Египет, в 2024 году было поставлено девять миллион тонн. По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Египтом составил более семи миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250121/tovarooborot-854358526.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175230_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f7ff62ca14dddb8d44150d88f9b79878.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, товарооборот
21:22 27.01.2025 (обновлено: 21:23 27.01.2025)
 
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом

Посол в Каире: в 2024 году товарооборот между Россией и Египтом составил $8 млрд

© Фото : Unsplash/Simon BergerЕгипет
Египет - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Unsplash/Simon Berger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 27 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Наша двусторонняя торговля в 2024 году составила восемь миллиардов долларов", - сказал Борисенко в ходе выступления на форуме "Россия. Перспективы будущего международных отношений" в рамках Каирской международной книжной выставки.
Также глава российской дипмиссии отметил, что Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы в Египет, в 2024 году было поставлено девять миллион тонн.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Мезенцев назвал ожидаемый объем товарооборота РФ и Белоруссии в 2025 году
21 января, 18:07
По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Египтом составил более семи миллиардов долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯтоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала