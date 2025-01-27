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Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом - 27.01.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T21:22+0300
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экономика
россия
товарооборот
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КАИР, 27 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Наша двусторонняя торговля в 2024 году составила восемь миллиардов долларов", - сказал Борисенко в ходе выступления на форуме "Россия. Перспективы будущего международных отношений" в рамках Каирской международной книжной выставки. Также глава российской дипмиссии отметил, что Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы в Египет, в 2024 году было поставлено девять миллион тонн. По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Египтом составил более семи миллиардов долларов.
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россия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, товарооборот
Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Посол в Каире: в 2024 году товарооборот между Россией и Египтом составил $8 млрд
КАИР, 27 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Наша двусторонняя торговля в 2024 году составила восемь миллиардов долларов", - сказал Борисенко в ходе выступления на форуме "Россия. Перспективы будущего международных отношений" в рамках Каирской международной книжной выставки.
Также глава российской дипмиссии отметил, что Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы в Египет, в 2024 году было поставлено девять миллион тонн.
Мезенцев назвал ожидаемый объем товарооборота РФ и Белоруссии в 2025 году
По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Египтом составил более семи миллиардов долларов.