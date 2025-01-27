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Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом

Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом - 27.01.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом

Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T21:22+0300

2025-01-27T21:22+0300

2025-01-27T21:23+0300

экономика

россия

товарооборот

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КАИР, 27 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Египтом в 2024 году составил восемь миллиардов долларов, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Наша двусторонняя торговля в 2024 году составила восемь миллиардов долларов", - сказал Борисенко в ходе выступления на форуме "Россия. Перспективы будущего международных отношений" в рамках Каирской международной книжной выставки. Также глава российской дипмиссии отметил, что Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы в Египет, в 2024 году было поставлено девять миллион тонн. По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Египтом составил более семи миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250121/tovarooborot-854358526.html

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россия, товарооборот