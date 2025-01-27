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В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ
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В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине
В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ
В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет урегулировать украинский конфликт, потому что у него нет возможности принять условия Российской Федерации... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:13+0300
2025-01-27T17:15+0300
политика
дональд трамп
урегулирование
украина
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет урегулировать украинский конфликт, потому что у него нет возможности принять условия Российской Федерации. Такое мнение в беседе с американским журналистом Гленном Гринвальдом высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер .По его словам, чтобы ВС России остановили продвижение, Соединенным Штатам необходимо признать за Российской Федерацией ее новые территории и отказать Украине во вступлении в НАТО.Как считает Миршаймер, "Трампу будет почти невозможно принять эти два условия".При этом он выразил уверенность, что реальное завершение конфликта может произойти только в том случае, если западные страны признают законными интересы России, иначе ВС РФ продолжат наступление.
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дональд трамп, урегулирование, украина
Политика, Дональд Трамп, урегулирование, УКРАИНА
17:13 27.01.2025 (обновлено: 17:15 27.01.2025)
 
В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине

Профессор Миршаймер: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет урегулировать украинский конфликт, потому что у него нет возможности принять условия Российской Федерации. Такое мнение в беседе с американским журналистом Гленном Гринвальдом высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер .
По его словам, чтобы ВС России остановили продвижение, Соединенным Штатам необходимо признать за Российской Федерацией ее новые территории и отказать Украине во вступлении в НАТО.
Как считает Миршаймер, "Трампу будет почти невозможно принять эти два условия".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
23 января, 19:31
При этом он выразил уверенность, что реальное завершение конфликта может произойти только в том случае, если западные страны признают законными интересы России, иначе ВС РФ продолжат наступление.
 
ПолитикаДональд ТрампурегулированиеУКРАИНА
 
 
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