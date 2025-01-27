https://1prime.ru/20250127/tramp-854476669.html

В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине

В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ

В США выяснили, почему Трампу не удастся завершить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет урегулировать украинский конфликт, потому что у него нет возможности принять условия Российской Федерации... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:13+0300

2025-01-27T17:13+0300

2025-01-27T17:15+0300

политика

дональд трамп

урегулирование

украина

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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет урегулировать украинский конфликт, потому что у него нет возможности принять условия Российской Федерации. Такое мнение в беседе с американским журналистом Гленном Гринвальдом высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер .По его словам, чтобы ВС России остановили продвижение, Соединенным Штатам необходимо признать за Российской Федерацией ее новые территории и отказать Украине во вступлении в НАТО.Как считает Миршаймер, "Трампу будет почти невозможно принять эти два условия".При этом он выразил уверенность, что реальное завершение конфликта может произойти только в том случае, если западные страны признают законными интересы России, иначе ВС РФ продолжат наступление.

https://1prime.ru/20250123/tramp-854410723.html

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дональд трамп, урегулирование, украина