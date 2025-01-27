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В России выросло производство цемента - 27.01.2025, ПРАЙМ
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В России выросло производство цемента
В России выросло производство цемента - 27.01.2025, ПРАЙМ
В России выросло производство цемента
Производство цемента в России выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 64,7 миллиона тонн, следует из данных отраслевого объединения... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T13:02+0300
2025-01-27T13:02+0300
россия
промышленность
цемент
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Производство цемента в России выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 64,7 миллиона тонн, следует из данных отраслевого объединения "Союзцемент". Потребление цемента в 2024 году увеличилось, по данным организации, также на 3% - до 66,8 миллиона тонн. "По оценке января-декабря 2024 года импорт цемента в Россию вырос на 11,4% (+382 тысячи тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 3,743 миллиона тонн. Экспорт за рассматриваемый период вырос на 12,6% (+127 тысяч тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 1,137 миллиона тонн", - говорится в материалах "Союзцемента".
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россия, промышленность, цемент
РОССИЯ, Промышленность, цемент
13:02 27.01.2025
 
В России выросло производство цемента

"Союзцемент": производство цемента в России выросло в 2024 году на 3%

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанк*Производство цемента на заводе
*Производство цемента на заводе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Производство цемента в России выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 64,7 миллиона тонн, следует из данных отраслевого объединения "Союзцемент".
Потребление цемента в 2024 году увеличилось, по данным организации, также на 3% - до 66,8 миллиона тонн.
"По оценке января-декабря 2024 года импорт цемента в Россию вырос на 11,4% (+382 тысячи тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 3,743 миллиона тонн. Экспорт за рассматриваемый период вырос на 12,6% (+127 тысяч тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 1,137 миллиона тонн", - говорится в материалах "Союзцемента".
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