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В России выросло производство цемента

В России выросло производство цемента - 27.01.2025, ПРАЙМ

В России выросло производство цемента

Производство цемента в России выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 64,7 миллиона тонн, следует из данных отраслевого объединения... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T13:02+0300

2025-01-27T13:02+0300

2025-01-27T13:02+0300

россия

промышленность

цемент

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Производство цемента в России выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 64,7 миллиона тонн, следует из данных отраслевого объединения "Союзцемент". Потребление цемента в 2024 году увеличилось, по данным организации, также на 3% - до 66,8 миллиона тонн. "По оценке января-декабря 2024 года импорт цемента в Россию вырос на 11,4% (+382 тысячи тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 3,743 миллиона тонн. Экспорт за рассматриваемый период вырос на 12,6% (+127 тысяч тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 1,137 миллиона тонн", - говорится в материалах "Союзцемента".

https://1prime.ru/20241226/manturov--853876127.html

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россия, промышленность, цемент