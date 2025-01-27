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Россияне вдвое нарастили покупки туров в Турцию

Россияне вдвое нарастили покупки туров в Турцию - 27.01.2025, ПРАЙМ

Россияне вдвое нарастили покупки туров в Турцию

Россияне в 2-2,5 раза активнее покупают туры в Турцию на лето, чем годом ранее, в топе - Аланья и Белек, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T15:09+0300

2025-01-27T15:09+0300

2025-01-27T15:09+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2-2,5 раза активнее покупают туры в Турцию на лето, чем годом ранее, в топе - Аланья и Белек, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Туроператоры и агрегаторы пакетных туров сообщают о росте продаж туров в Турцию на лето 2025 года в 2-2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом значительного роста цен на направлении, несмотря на изменение курса рубля к евро, сейчас нет – средний чек вырос примерно на 5%", - сообщили в союзе. По данным туроператора "Интурист", больше всего сейчас россияне бронируют туры в отели Аланьи (доля - 20%) и Белека (20%). Как сообщают в компании "Слетать.ру", Турция занимает второе место среди наиболее популярных направлений у россиян на лето. Первое – у России с долей продаж 45,5%, на долю Турции приходится 36% бронирований. Также в первую пятерку входят Абхазия (9%), Египет (4%) и ОАЭ (2%), указали в РСТ. По данным союза, в 2023 в Турции отдохнули 6,3 миллиона россиян. Турпоток по итогам 2024 года оценивается в 6,8-6,9 миллиона, человек, что почти на уровне допандемийного 2019 года, уточнили в РСТ.

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бизнес, россия, турция, туризм