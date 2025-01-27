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В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа - 27.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250127/turtsiya-854465656.html
В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа
В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа - 27.01.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа
Сообщения о планируемых переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в разных странах, в том числе в Турции и Катаре,... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:26+0300
2025-01-27T11:26+0300
политика
турция
россия
украина
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Сообщения о планируемых переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в разных странах, в том числе в Турции и Катаре, являются слухами. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в администрации президента Турции. "Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту", - заметил собеседник издания.Ранее российский лидер выразил готовность спокойно поговорить с Трампом по всем вопросам, которые будут интересовать обе страны, в то время как Трамп заявил о своем желании встретиться с Путиным "немедленно".Однако правительство Украины запретило переговоры с Москвой, несмотря на готовность российской стороны к переговорам по Украине.
https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854461796.html
турция
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турция, россия, украина
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
11:26 27.01.2025
 
В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа

В Турции назвали слухами версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Сообщения о планируемых переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в разных странах, в том числе в Турции и Катаре, являются слухами. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в администрации президента Турции.
"Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту", - заметил собеседник издания.
Ранее российский лидер выразил готовность спокойно поговорить с Трампом по всем вопросам, которые будут интересовать обе страны, в то время как Трамп заявил о своем желании встретиться с Путиным "немедленно".
Однако правительство Украины запретило переговоры с Москвой, несмотря на готовность российской стороны к переговорам по Украине.
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ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯУКРАИНА
 
 
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