https://1prime.ru/20250127/turtsiya-854465656.html

В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа

В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа - 27.01.2025, ПРАЙМ

В Турции оценили версии о местах планируемой встречи Путина и Трампа

Сообщения о планируемых переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в разных странах, в том числе в Турции и Катаре,... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T11:26+0300

2025-01-27T11:26+0300

2025-01-27T11:26+0300

политика

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Сообщения о планируемых переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в разных странах, в том числе в Турции и Катаре, являются слухами. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в администрации президента Турции. "Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту", - заметил собеседник издания.Ранее российский лидер выразил готовность спокойно поговорить с Трампом по всем вопросам, которые будут интересовать обе страны, в то время как Трамп заявил о своем желании встретиться с Путиным "немедленно".Однако правительство Украины запретило переговоры с Москвой, несмотря на готовность российской стороны к переговорам по Украине.

https://1prime.ru/20250127/zelenskiy-854461796.html

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